Цены взлетят в небо? Как запрет Японии на экспорт машин с двигателем более 1,9 литра повлияет на якутян

Mitsubishi Outlander, гибрид с объемом двигателя 2,4 литра. Фото: Евгений КАЛИНИН

Тревожная для якутян новость пришла на днях из Страны восходящего солнца. Власти Японии намерены запретить экспорт в Россию машин с двигателем более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. Такое решение может вступить в силу уже в начале августа.

Для Якутии и Дальнего Востока в целом японские машины давно стали родными. Какие последствия нанесут новые санкции, «КП-Якутия» разбиралась вместе с автоэкспертами, не понаслышке знакомыми с этим бизнесом.

«Часть людей не сможет купить машины вообще»

Евгений Калинин (Владивосток), занимается профессионально привозом автомобилей под заказ из Японии, Кореи и Китая:

— Прежде всего, это грозит повышением цен для конечного потребителя и дефицитом, как на вторичном, так и на первичном рынках. Цены вырастут на процентов 15-20% на все машины. Япония сделала очень умный ход в санкциях. Что такое 1,9 литров? Это практически большая часть машин, кроме того, все гибриды будут под запретом.

Двухлитровые машины всегда пользовались спросом. Это и Rav4, и Forrester, и Prado. Насколько сейчас рентабельно станет возить дилерам машины из Японии, пока непонятно.

Как будут выходить из этой ситуации? Скорее всего, будет возможность вывозить такие машины через Корею. Сейчас дорогие машины типа Lexus и так вывозят через эту страну, так как их экспорт в РФ из Японии запрещен.

Как это связано с одновременным повышением утильсбора на импортные машины, никто не знает. Если «физик» привез машину и в течение года ее не продал — все хорошо. Если продал — то будет утиль для авто старше трех лет таким: до 1 л — 207200 рублей, от 1 до 2 л — 528800 рублей, от 2 до 3 л — 1279000 рублей, от 3 до 3,5 л — 1485000 рублей, от 3,5 л и выше — 1623800 рублей. При этом даже для личного пользования на автомобили с объемом выше 3 литров будет максимальный утиль.

Сможет ли отечественный автопром завоевать рынок? Сейчас новая отечественная Lada Xray стоит 2 миллиона рублей и больше. А японская машина 2019-2020 года с небольшим пробегом и со всем современным оснащением будет стоить примерно так же. Это уже новая реальность, новые цены.

К сожалению, часть людей не сможет купить машины вообще. Сейчас не все покупатели готовы заплатить, скажем, полтора миллиона за хорошую машину. А тут машины станут стоить гораздо больше. Мы потеряем очень много клиентов.

Возможно, Япония введет этот новый закон не сразу. Возможно, в начале августа, возможно, в конце. Может, российские власти, в свою очередь, отсрочат повышение утильсбора на полгода-год.

«Со временем будем смотреть в сторону Кореи и Китая»

Максим Левадный (Якутск), автоэксперт, занимается привозом машин из Японии:

— Машины на заказ из Японии ввозят не сильно много людей. В основном якутяне предпочитают покупать автомобили либо здесь, либо едут во Владивосток. На волне этих новостей во Владивостоке начнут подниматься цены. Скорее всего, уже начали. Поэтому для конечного потребителя в Якутии цены вырастут в два раза.

Кроме того, объем 1,9 литра — это не сильно большие машины, поэтому очень популярные. Например, 2-литровый Wish уже не привезешь. Автомобили с двигателем такого объема даже с пробегом подорожают в цене, потому что новых уже просто будет не найти. Также это приведет не только к удорожанию, но и дефициту и полному исчезновению с «полок» гибридных и электрических автомобилей.

На машины менее 1,9 литра резко увеличится спрос, они подорожают, но не только из-за этого, но и из-за повышения утильсбора. Сейчас все собираются успеть завершить сделки до 1 августа.

Тем не менее, я считаю, что Дальний Восток не будет пересаживаться на отечественные автомобили. Сейчас и Lada Granta простая стоит неприличных денег, а с объемом более 1,9 литра — вообще что-то из разряда фантастики. Тем более, появилась возможность ввозить машины из Кореи и Китая. Пока наш народ к ним еще не привык, но, думаю, со временем будем смотреть в ту сторону.

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