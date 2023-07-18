В Якутии двухлетний малыш утонул в бассейне возле дома

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Страшная трагедия произошла 17 июля во дворе одного из домов в селе Сюля Нюрбинского района Якутии. Двухлетний мальчик утонул в установленном возле дома бассейне.

Как стало известно «КП-Якутии», несчастье произошло в многодетной семье. Молодая мать-студентка — старшая дочь в семье, приехала со своим двухлетним сыном на каникулы. В тот роковой день родители девушки отъехали ненадолго по делам, оставив ее приглядывать за своими младенцами-близнецами и другими, более старшими детьми.

Пока молодая мать занималась младенцами, двухлетний малыш выскользнул из дома, перевалился на бортик 40-сантиметрового бассейна и захлебнулся.

В СУ СК РФ по Якутии сообщили «КП-Якутии», что по данному случаю ведется проверка.

Напомним, недавно аналогичная трагедия произошла в Бурятии, где двухлетний ребенок, также ненадолго оставшись без внимания взрослых, перевалился через борт каркасного бассейна, упал в чашу и захлебнулся.

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