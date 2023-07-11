Смыло даже железную дорогу. Модель из Якутска рассказала, как спасалась во время наводнения в Абхазии

Фото из соцсетей Ольги Думанской

Ливни в Абхазии – привычное дело, поэтому сначала никто не придал им значения, но внезапно все обернулось кошмарным наводнением, рассказывает модель из Якутска Ольга Думанская. Вернувшись с самого незабываемого отдыха, она поделилась историей выживания во время недавнего потопа.

Девушка приехала отдыхать в Пицунду на неделю, но отпуск пошел совсем не по плану.

Фото из соцсетей Ольги Думанской

Днем начался сильный дождь, немного подтопило двор, но в целом в этой местности часто случаются такие ливни, поэтому особо никто не переживал. Через 15 минут еще думала, как выехать, наивная. Позже выяснилось, что ехать некуда, по всей Абхазии заблокировано движение из-за оползней и вышедших из берегов горных рек, – делилась со своими подписчиками якутянка.

Из-за природной катастрофы начались отключения света, воды и связи, не работали даже местные сим-карты.

Стихия срывала заборы и выносила двери в домах. По улицам даже плавали холодильники, а у некоторых сносило автомобили, поэтому владельцы старались их привязывать цепями к чему-то, рассказывает модель. Думанская запечатлила, как люди тщетно пытались спасать машины, многие из которых пострадали от гидроударов. Видео можно посмотреть по ссылке.

На фоне всеобщей паники девушка отметила хладнокровие земляков.

– Жили, а потом добирались до границы с группой из Якутска. И знаете, что? Самые спокойные люди – это наши якутне. Никто не переживал, даже дети. Взрослые рассказывали, что у них часто потопы и помогали максимально, а мальчик взял книгу со словами: «ну что поделать пойду хоть почитаю» ушел в номер.

Особенно впечатляющими стали кадры из затопленного отеля. Вода полностью заполонила холл и коридоры примерно по щиколотку.

– Не все снимала, так как боялась, что сядет телефон, а сколько мы тут пробудем неизвестно. В итоге весь первый этаж [отеля] затопило полностью. Некоторые дома, которые ниже, затопило по крышу, люди плакали, орали, истерили. Куча маленьких детей, заканчивается питьевая вода и еда, все поуплывало, – отмечала Ольга.

В один из дней девушке потребовалась медпомощь, как выяснилось в Пицунде всего одна бригада скорой.

– Ну как бригада – один врач, не удивлюсь, если она же и за рулем сама ездит. Так что мне сильно повезло, что она вообще доехала. Врач прекрасная, как и вся Абхазия, даже не смотря на фокусы с погодой.

Сотрудники гостиницы вместе с постояльцами спасали вещи, поднимая их на третий этаж. После спасательной операции устроили пикник.

– На самом деле катастрофы очень сплочают людей. Всю спасенную еду и напитки вынесли на веранду и ели все вместе, в том числе 3 литра чачи, естественно, это же Абхазия. После пикника вновь начался дождь, закончилась питьевая вод и еда, вышла из строя канализация, -- продолжила Ольга.

В этот момент она больше всего мечтала уехать скорее в Адлер, но оказалось, что наводнением частично смыло даже железную дорогу. Пока поезда стояли, люди устраивали настоящие войны за билеты. Как только открылось движение россияне ринулись из Абхазии, отчего на границе образовалась огромна пробка.

Думанская считает, что им повезло с хозяином отеля. Как только вода немного спала, он привез еду и воду и организовал трансфер. Правда, до машины пришлось идти пешком минут 10-15 по ледяной воде с детьми и чемоданами в руках.

По дороге их микроавтобус встречал поваленные деревья, камни, упавшие с гор прямо на проезжую часть, и бесконечные потоки воды. Спустя два часа ожидания на границе мокрые, голодные, напуганные и уставшие, но счастливые туристы вернулись в Россию.

– Это было очень страшно. После всего приключения вокзал Адлера казался лучшим местом на планете, – признается девушка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Нет связи, воды, света: что сейчас происходит на курортах в затопленной Абхазии

Туристы из Абхазии пожаловались на отсутствие связи и воды (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.