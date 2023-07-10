В Якутии объявлен сбор средств для гуманитарной помощи детям Арктики

Фото: Ресурсный центр «СПАС»

Коренные народы Арктики привыкли к тому, что ближайший магазин или аптека находятся в сотнях километров пути на вездеходе или оленях. Но, даже поддерживая традиционный уклад жизни, хочется более комфортных условий для детей. В помощь юным жителям тундры Якутская епархия объявила сбор средств

«Арктический десант» спешит на помощь

Этот проект разработан Ресурсным центром «СПАС» в 2022 году и получил название «Арктический десант». В его состав вошли не только священники, но и врачи и педагоги. С гуманитарной миссией они посетили кочевья оленеводов и труднодоступные села и Севера Якутии. Кроме медикаментов и канцелярских принадлежностей привезли, к примеру, вакцины для оленей, а также провели конкурсы и развивающие занятия для детей.

Больше половины каждой общины эвенов-оленеводов – это дети. Во время учебы им приходится 9 месяцев жить в школах-интернатах вдали от своих родных. Фото: Якутская епархия

Так, в одной общине оленеводов после медосмотра у двух мальчиков выявили серьезные заболевания, требовавшие немедленного медицинского вмешательства. Родители согласились отпустить их вместе с участниками «Арктического десанта», вскоре ребята вернулись домой здоровыми. Всего в 2022 году выездными медосмотрами и первой помощью были охвачены 1200 человек.

В другом оленеводческом стойбище «Арктический десант» открыл настоящего самородка. Ярослав, один из местных подростков, показал гостям свои картины. Они настолько впечатлили участников проекта, что они показали их мастерам Якутского художественного училища. Работы высоко оценили и коллеги-художники, и пригласили талантливого парня к себе учиться. Скоро он станет реставратором.

Как помочь детям Арктики

Сбор открыт на онлайн-платформе «Поможем миром», созданным Синодальным отделом по благотворительности Русской Православной Церкви. Почти за две недели проект поддержали 161 человек, пожертвовавших чуть более 120 тысяч рублей.

Фото: Ресурсный центр «СПАС»

Архиепископ Якутский и Ленский Роман призывает жителей республики не оставаться в стороне и посодействовать этой гуманитарной миссии. Отметим, что для оформления взноса на сайте требуется указать электронную почту.

Всего требуется собрать 300 тысяч рублей. Из них 100 тысяч будут направлены на закупку лекарств первой необходимости для 50 семей, 54 тысячи – на продуктовые наборы для 30 семей, 146 тысяч — на канцелярские принадлежности и предметы для детского творчества.

Что планируется в 2023 году

Проект стал победителем международного грантового конкурса «Православная инициатива 2023». На выигранные средства участники проекта планируют три больших выезда в Верхоянский, Нижнеколымский и Эвено-Бытантайский районы. Добровольцы продолжат благотворительные просветительские акции по профилактике сердечно-сосудистых и женских онкологических заболеваний.

Фото: Ресурсный центр «СПАС»

Кроме того, будет открыт детский лагерь в Верхоянском районе, на базе которого организуют курс оказания первой медицинской помощи и расскажут правила поведения при чрезвычайных ситуациях. В Эвено-Бытантайском районе будет тяжелобольные получат технические средства реабилитации для полноценного ухода. Также преподаватели и студенты Якутской духовной семинарии соберут материал по культуре и фольклору коренных малочисленных народов Севера.

Фото: Ресурсный центр «СПАС»

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