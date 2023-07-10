«Столкнулся с велосипедистом». В Якутске 10-летний мальчик сильно пострадал после падения с самоката

Фото предоставлено родителями мальчика

9 июля в Якутске 10-летний ребенок получил тяжелые травмы в результате падения с самоката, его госпитализировали, кратко сообщила прокуратура Якутии.

«КП – Якутия» удалось связаться с родителями пострадавшего ребенка.

Как говорит отец мальчика, около 20:50 в воскресенье они гуляли по площади Победы и разговаривали, а сын уехал вперед на самокате (на обычном, а не электросамокате). Вдруг увидели, что мальчик лежит на земле и плачет. Они предположили, что сын столкнулся со взрослым велосипедистом.

– Самого столкновения не видели, но не может быть, чтобы сын сам в него врезался. Когда все произошло, сразу прибежали другие люди, думаем, что велосипедист был в числе них, потому что рядом на земле лежал велосипед. Скорее всего, это был взрослый, потому что рядом детей не было, – говорит отец ребенка.

Отметим, что участие велосипедиста в столкновении под вопросом. Ведь велосипед мог принадлежать человеку, который просто увидел происшествие. Родителям в этот момент было не до поиска возможного участника столкновения – их больше заботило состояние сына. Они срочно вызвали такси и поехали в Республиканскую больницу №2.

– Сын перенес операцию, сейчас он находится в Медцентре. Он получил очень сильную травму головы, его состояние стабильно тяжелое. Но он в сознании.

Мальчик пока не может объяснить, как все произошло. Полиция уже занимается поиском возможного соучастника столкновения и просматривает камеры видеонаблюдения.

Родители мальчика просят велосипедиста откликнуться и связаться с ними по телефонам 89681520775, 89679120528.

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