На жительницу Хангаласского района Якутии напала медведица с медвежатами

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Инцидент, едва не закончившийся трагедией, произошел 9 июля в Хангаласской районе Якутии.

Жительница села Качикатцы вместе с мужем поехала в свой охотничий домик, расположенный в глубине леса, рассказали «КП-Якутии» в пресс-центре администрации Хангаласского района.

Когда женщина собирала ягоды в лесу, она наткнулась на медведицу с медвежатами. Хищница среагировала немедленно, почуяв угрозу потомству и напала на женщину.

Неизвестно, как пострадавшей удалось остаться в живых, возможно, на помощь к ней пришел супруг. Женщину немедленно госпитализировали в хирургическое отделение Хангаласской ЦРБ с различными ранами. Сейчас она находится в сознании, в состоянии средней степени тяжести.

Случаи нападения медведей на людей относительно редки, но, как правило, именно встреча с медведицей, охраняющей детенышей, оканчивается трагедией. Жителей района призывают быть предельно осторожными при посещении леса.

Что делать при встрече с медведем

Наибольшую опасность для человека представляет именно мать с детенышами. Одинокие медведи, как правило, стараются не связываться с человеком. Поэтому, увидев медвежат, нужно немедленно уходить, так как их мать находится неподалеку.

Если вы заметили медведя издалека или увидели его свежие следы, обозначьте зверю свое присутствие громкими и резкими звуками.

Если медведь находится близко, отступайте медленно, не поворачиваясь к зверю спиной и громко разговаривая. Бегство провоцирует нападение.

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