«Нашли из-за сильного запаха». В Якутске обнаружен труп бездомного мужчины

Фото: t.me/crimyakutiaru

Страшную находку обнаружили в Якутске под крыльцом стоматологической клиники на улице Курашова, 27 – там лежал полуразложившийся труп человека.

Фото: t.me/crimyakutiaru

Как стало известно «КП – Якутия», тело принадлежит бомжу, который проживал под крыльцом, обшитым профлистом. Судя по найденным вещам, мужчина обустроился даже с каким-то комфортом: там лежало покрывало, кнопочный сотовый телефон и другие вещи. Сам бездомный, скорее всего, умер уже давно – на нем была зимняя одежда и обувь.

Фото: t.me/crimyakutiaru

Нашли его из-за сильного неприятного запаха, на который обратили внимание сотрудники стоматологической клиники. В поисках источника вони они попросили работников УК вскрыть профлист под крыльцом. Зрелище было не из приятных – труп мужчины уже начал разлагаться.

Сейчас на месте работают сотрудники СУ СК РФ по Якутии. Предварительно установлено, что на теле мужчины нет внешних телесных повреждений. Но что стало причиной смерти установит судмедэкспертиза.

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