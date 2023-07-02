В Якутске автомобиль взорвался возле заправки

Фото: ЯСИА

Днем 1 июля на 13 километре Намского тракта прогремел взрыв. Как выяснилось, он стал следствием автоаварии.

ДТП произошло на территории микрорайона Марха. Очевидцы сообщают, что «Тойота Альфард» вылетела с трассы, перевернулась и загорелась.

Свидетели происшествия поделились видеокадрами с места аварии. После взрыва пожар охватил весь салон машины, из которой валят черные клубы дыма. При этом водителя на кадрах нет

В прокуратуре республики пояснили, что возгорание произошло из-за того, что во время аварии был поврежден газовый баллон. Водитель с баротравмой, ожогом головы и верхних конечностей госпитализирован.

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