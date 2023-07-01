«Люблю это ощущение свободы». Якутянка на розовом байке – о себе, мотоциклах и приятном сексизме на дорогах

Знакомьтесь, Кристина Залялова и ее розовый мотоцикл. Фото: KP.RU

В 14 лет она поняла, что мечтает о мотоцикле, теперь в якутских соцсетях ее знают как красавицу на розовом байке. Знакомьтесь, Кристина Залялова. «КП – Якутии» она рассказала о своем нетипичном увлечении, о шутках про «хрустиков» и приятном сексизме на дорогах.

«Ты же девочка, тебе такое не нужно»

Кристине 26 лет, родилась в Якутске. Работает в семейном деле, мечтает найти нишу для собственного бизнеса. В свободное время любит кататься с друзьями на мотоциклах.

– Мои родители, можно сказать, были в числе основоположников гонок на внедорожниках. С собой меня не брали, говорили, что еще маленькая, и зачем девочке экстрим. Когда мне было 14, папа купил мотоцикл для леса. Пару раз прокатил возле дачи, мне понравилось настолько, что я сразу попросила подарить такой же. Объяснили, что еще рано и что девочке такое не нужно.

В этом году Кристина открыла мотосезон в апреле. Фото из архива Кристины Заляловой

Спустя годы она поостыла к скоростной езде, но в 2020 году наткнулась на видео, в котором хрупкая девушка на красивом байке путешествовала по городам. Вдохновившись, Кристина решила, если она может, то почему я не могу?

Первым делом она записалась в автошколу и получила права категории «А». Правда, была слегка разочарована тем, как в Якутске учат езде на мотоцикле.

– Тебе показывают, где газ и тормоз, и отправляют на автодром, не отрабатывая конкретных навыков, многое пришлось изучать самой. Перед экзаменом представляла, что придется с гаишником в обнимку ехать, но нет, проверяющий стоит просто на площадке и наблюдает.

Розовый луч света среди серости улиц Якутска

Знакомых байкеров, которые могли бы помочь с покупкой, на тот момент не было, пришлось руководствоваться лишь здравым смыслом. Выбор пал на один из немощных «китайцев» от Regulmoto. В 2021 году такой железный конь с нулевым пробегом стоил около 130 тысяч рублей.

– Было страшно выезжать днем, пугал городской трафик. Две недели привыкала к пробкам и шуму улиц. Чаще выезжала по вечерам, либо за город, чтобы другим не мешать и самой было комфортно.

В первый сезон ездила аж до 8 октября, не остановила даже нулевая температура, Хотелось выжать максимум, объясняет Кристина, но сейчас на такое уже не решится, потому что легко заболеть, да и сцепление с дорогой ухудшается. Еще и автомобилисты могут не заметить, считая, что все байки уже на стоянках

Год спустя продала китайца и купила, как она сама говорит, уже настоящий мотоцикл – Yamaha R6 2007 года спортивного типа с двигателем 599 куб. см., выдающим 117 лошадиных сил. Максимальная скорость около 270 км/ч. Весит такая махина почти 200 кг. Сегодня его стоимость достигает 400-450 тысяч рублей, а пару лет назад можно было найти за 300-350 тысяч.

– Каждая поездка атмосферная. Люблю это ощущение свободы. Даже если чувствуешь усталость, то она приятная. В поездках по красивым загородным трассам, остаешься один на один с природой. Это не передать словами. Самая прекрасная это Намская трасса, глоток цивилизации среди дорог. Выезжаешь и чувствуешь, что она новая, ухоженная. Жду не дождусь, когда расширят Покровский тракт и откроют проспект Ленина.

Обслуживание мотоцикла недешевое удовольствие, но бензина уходит меньше, чем на машину.

– Летом ставлю мотоцикл на подземную парковку. Жалко под дождем оставлять, еще часто дети подходят, трогают, пытаются залезть. Мне не жалко, если хотят пофотографироваться или даже посидеть на нем, когда я рядом. Но без меня могут возникнуть неприятности. Зимой спасибо друзьям, которые разрешают загонять в гараж.

Одним из самых дальних мотопутешествий Кристины стала поездка до села Бердигестях Горного района, дорога туда и обратно около 400 км. Мотоциклистка готова и к более дальним расстояниям по хорошей дороге. Фото из архива Кристины Заляловой

В последние дни в Якутске стоит 30-градусная жара. От зноя скорость спасает, только на трассах. В городе же мотоциклисты страдают сильнее, чем пассажиры машин, считает Кристина.

– Мотоцикл нагревается примерно до 100 градусов. На байках другого типа может быть попрохладней. Плюс в экипировке жарко, еще и легко обгораешь. Кроме того, в жару притупляется внимание у всех участников движения, поэтому приходится не просто ездить по правилам, а предугадывать действия других.

Самая комфортная температура для байкеров, по словам девушки, плюс 20 градусов и ниже.

Про «хрустиков» и байкерш на якутских дорогах

Кроме «Ночных волков», в Якутске не мало «неофициальных» мотосообществ в основном по типам байков. Вместе они открывают сезон в мае и закрывают в конце сентября, в течение лета проводят гонки и даже встречи с воспитанниками детдомов и летних лагерей.

По словам Заляловой, в последние годы в городе все больше девушек-мотоциклистов.

– В первый год напросилась в группу мотоциклистов в ватсапе. Одним осенним вечером увидела, что ребята собираются кататься. Сезон уже заканчивался, и я решила, что это последний шанс влиться, приехала, познакомилась. Это была судьбоносная встреча. Даже элементарно заправляться учили, потому что в первый раз я не смогла открыть бензобак. Теперь мы не просто летние друзья, а общаемся круглый год

Обычно мотоциклы высокие, и многие девушки ногами не достают до земли, поэтому порой, стоя на светофоре, приходится напрягаться всем телом, для полноценной устойчивости. Фото из архива Кристины Заляловой

Известно, что между мотоциклистами и автомобилистами есть негласное противостояние. Водители машин называют байкеров «хрустиками» или «фаршем», намекая на возможный исход ДТП с ними. По словам Кристины, иногда они с друзьями сами так о себе шутят.

– За этими шутками ужасные истории, юмором мы пытаемся сгладить подобные страхи. Неприятно, когда это используют в негативном ключе, ведь все мы люди. И на мотоциклах, и на авто есть водители, которые не дружат с головой, гоняют как сумасшедшие. Все зависит от человека, а не от того, на чем он передвигается. Даже пешеходы бывают странные. Лично я сталкивалась больше с положительными моментами на дорогах, может быть потому что к девочкам есть снисхождение. Можем посмотреть глазами кота из «Шрека», и в пробке нас пропустят без проблем. Бывают неприятные ситуации, но верю, что большинство адекватные, главное это взаимоуважение на дорогах от всех участников движения.

Если мечтаешь о мотоцикле, то дерзай, но помни безопасности

Близкие Кристины изумились ее увлечению мотоциклами, но поддержали.

– Мама была удивлена моим выбором, а с другой стороны, чего можно было ожидать, когда родители сами не далеки от экстрима? Папа, наверно, даже обрадовался. Он недавно и сам вновь приобрел мотоцикл. Бабушка и дедушка переживают, просят ночью не гонять и быть осторожнее, но в целом положительно относятся. Даже приходили поддержать на открытие мотосезона.

Обычно увлеченные техникой сами стараются разобраться в ней, но Кристина признается, что на мотоцикле предпочитает просто ездить. Как устроен байк, понимает, но всегда благодарна знакомым парням, всегда готовым помочь. Фото из архива Кристины Заляловой

Девушка уверена, если у человека появилась мечта о байке, значит это ему необходимо, но важно помнить, что это опасный транспорт.

– Для начала стоит отучиться основам вождения и получить права. Начинать нужно с малого, не надо торопиться и сразу брать большие мотоциклы. На первые поездки лучше выезжать вечером, когда мало машин. Мы же всегда рады принять в свои ряды новичков!

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