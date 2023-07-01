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Общество1 июля 2023 0:00

«Люблю это ощущение свободы». Якутянка на розовом байке – о себе, мотоциклах и приятном сексизме на дорогах

Женский взгляд на мотоциклы и проблемы на дорогах Якутска
Ксения ГАБЫШЕВА
Знакомьтесь, Кристина Залялова и ее розовый мотоцикл. Фото: KP.RU

Знакомьтесь, Кристина Залялова и ее розовый мотоцикл. Фото: KP.RU

В 14 лет она поняла, что мечтает о мотоцикле, теперь в якутских соцсетях ее знают как красавицу на розовом байке. Знакомьтесь, Кристина Залялова. «КП – Якутии» она рассказала о своем нетипичном увлечении, о шутках про «хрустиков» и приятном сексизме на дорогах.

«Ты же девочка, тебе такое не нужно»

Кристине 26 лет, родилась в Якутске. Работает в семейном деле, мечтает найти нишу для собственного бизнеса. В свободное время любит кататься с друзьями на мотоциклах.

– Мои родители, можно сказать, были в числе основоположников гонок на внедорожниках. С собой меня не брали, говорили, что еще маленькая, и зачем девочке экстрим. Когда мне было 14, папа купил мотоцикл для леса. Пару раз прокатил возле дачи, мне понравилось настолько, что я сразу попросила подарить такой же. Объяснили, что еще рано и что девочке такое не нужно.

В этом году Кристина открыла мотосезон в апреле. Фото из архива Кристины Заляловой

В этом году Кристина открыла мотосезон в апреле. Фото из архива Кристины Заляловой

Спустя годы она поостыла к скоростной езде, но в 2020 году наткнулась на видео, в котором хрупкая девушка на красивом байке путешествовала по городам. Вдохновившись, Кристина решила, если она может, то почему я не могу?

Первым делом она записалась в автошколу и получила права категории «А». Правда, была слегка разочарована тем, как в Якутске учат езде на мотоцикле.

– Тебе показывают, где газ и тормоз, и отправляют на автодром, не отрабатывая конкретных навыков, многое пришлось изучать самой. Перед экзаменом представляла, что придется с гаишником в обнимку ехать, но нет, проверяющий стоит просто на площадке и наблюдает.

Розовый луч света среди серости улиц Якутска

Знакомых байкеров, которые могли бы помочь с покупкой, на тот момент не было, пришлось руководствоваться лишь здравым смыслом. Выбор пал на один из немощных «китайцев» от Regulmoto. В 2021 году такой железный конь с нулевым пробегом стоил около 130 тысяч рублей.

– Было страшно выезжать днем, пугал городской трафик. Две недели привыкала к пробкам и шуму улиц. Чаще выезжала по вечерам, либо за город, чтобы другим не мешать и самой было комфортно.

В первый сезон ездила аж до 8 октября, не остановила даже нулевая температура, Хотелось выжать максимум, объясняет Кристина, но сейчас на такое уже не решится, потому что легко заболеть, да и сцепление с дорогой ухудшается. Еще и автомобилисты могут не заметить, считая, что все байки уже на стоянках

Год спустя продала китайца и купила, как она сама говорит, уже настоящий мотоцикл – Yamaha R6 2007 года спортивного типа с двигателем 599 куб. см., выдающим 117 лошадиных сил. Максимальная скорость около 270 км/ч. Весит такая махина почти 200 кг. Сегодня его стоимость достигает 400-450 тысяч рублей, а пару лет назад можно было найти за 300-350 тысяч.

– Каждая поездка атмосферная. Люблю это ощущение свободы. Даже если чувствуешь усталость, то она приятная. В поездках по красивым загородным трассам, остаешься один на один с природой. Это не передать словами. Самая прекрасная это Намская трасса, глоток цивилизации среди дорог. Выезжаешь и чувствуешь, что она новая, ухоженная. Жду не дождусь, когда расширят Покровский тракт и откроют проспект Ленина.

Обслуживание мотоцикла недешевое удовольствие, но бензина уходит меньше, чем на машину.

– Летом ставлю мотоцикл на подземную парковку. Жалко под дождем оставлять, еще часто дети подходят, трогают, пытаются залезть. Мне не жалко, если хотят пофотографироваться или даже посидеть на нем, когда я рядом. Но без меня могут возникнуть неприятности. Зимой спасибо друзьям, которые разрешают загонять в гараж.

Одним из самых дальних мотопутешествий Кристины стала поездка до села Бердигестях Горного района, дорога туда и обратно около 400 км. Мотоциклистка готова и к более дальним расстояниям по хорошей дороге. Фото из архива Кристины Заляловой

Одним из самых дальних мотопутешествий Кристины стала поездка до села Бердигестях Горного района, дорога туда и обратно около 400 км. Мотоциклистка готова и к более дальним расстояниям по хорошей дороге. Фото из архива Кристины Заляловой

В последние дни в Якутске стоит 30-градусная жара. От зноя скорость спасает, только на трассах. В городе же мотоциклисты страдают сильнее, чем пассажиры машин, считает Кристина.

– Мотоцикл нагревается примерно до 100 градусов. На байках другого типа может быть попрохладней. Плюс в экипировке жарко, еще и легко обгораешь. Кроме того, в жару притупляется внимание у всех участников движения, поэтому приходится не просто ездить по правилам, а предугадывать действия других.

Самая комфортная температура для байкеров, по словам девушки, плюс 20 градусов и ниже.

Про «хрустиков» и байкерш на якутских дорогах

Кроме «Ночных волков», в Якутске не мало «неофициальных» мотосообществ в основном по типам байков. Вместе они открывают сезон в мае и закрывают в конце сентября, в течение лета проводят гонки и даже встречи с воспитанниками детдомов и летних лагерей.

По словам Заляловой, в последние годы в городе все больше девушек-мотоциклистов.

– В первый год напросилась в группу мотоциклистов в ватсапе. Одним осенним вечером увидела, что ребята собираются кататься. Сезон уже заканчивался, и я решила, что это последний шанс влиться, приехала, познакомилась. Это была судьбоносная встреча. Даже элементарно заправляться учили, потому что в первый раз я не смогла открыть бензобак. Теперь мы не просто летние друзья, а общаемся круглый год

Обычно мотоциклы высокие, и многие девушки ногами не достают до земли, поэтому порой, стоя на светофоре, приходится напрягаться всем телом, для полноценной устойчивости. Фото из архива Кристины Заляловой

Обычно мотоциклы высокие, и многие девушки ногами не достают до земли, поэтому порой, стоя на светофоре, приходится напрягаться всем телом, для полноценной устойчивости. Фото из архива Кристины Заляловой

Известно, что между мотоциклистами и автомобилистами есть негласное противостояние. Водители машин называют байкеров «хрустиками» или «фаршем», намекая на возможный исход ДТП с ними. По словам Кристины, иногда они с друзьями сами так о себе шутят.

– За этими шутками ужасные истории, юмором мы пытаемся сгладить подобные страхи. Неприятно, когда это используют в негативном ключе, ведь все мы люди. И на мотоциклах, и на авто есть водители, которые не дружат с головой, гоняют как сумасшедшие. Все зависит от человека, а не от того, на чем он передвигается. Даже пешеходы бывают странные. Лично я сталкивалась больше с положительными моментами на дорогах, может быть потому что к девочкам есть снисхождение. Можем посмотреть глазами кота из «Шрека», и в пробке нас пропустят без проблем. Бывают неприятные ситуации, но верю, что большинство адекватные, главное это взаимоуважение на дорогах от всех участников движения.

Если мечтаешь о мотоцикле, то дерзай, но помни безопасности

Близкие Кристины изумились ее увлечению мотоциклами, но поддержали.

– Мама была удивлена моим выбором, а с другой стороны, чего можно было ожидать, когда родители сами не далеки от экстрима? Папа, наверно, даже обрадовался. Он недавно и сам вновь приобрел мотоцикл. Бабушка и дедушка переживают, просят ночью не гонять и быть осторожнее, но в целом положительно относятся. Даже приходили поддержать на открытие мотосезона.

Обычно увлеченные техникой сами стараются разобраться в ней, но Кристина признается, что на мотоцикле предпочитает просто ездить. Как устроен байк, понимает, но всегда благодарна знакомым парням, всегда готовым помочь. Фото из архива Кристины Заляловой

Обычно увлеченные техникой сами стараются разобраться в ней, но Кристина признается, что на мотоцикле предпочитает просто ездить. Как устроен байк, понимает, но всегда благодарна знакомым парням, всегда готовым помочь. Фото из архива Кристины Заляловой

Девушка уверена, если у человека появилась мечта о байке, значит это ему необходимо, но важно помнить, что это опасный транспорт.

– Для начала стоит отучиться основам вождения и получить права. Начинать нужно с малого, не надо торопиться и сразу брать большие мотоциклы. На первые поездки лучше выезжать вечером, когда мало машин. Мы же всегда рады принять в свои ряды новичков!

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