В Якутии с экс-главы Нерюнгри Владимира Русинова взыщут 7,9 миллионов рублей

Фото: Блокнот Якутск

Владимир Русинов стал главой одного из крупнейших городов республики в 2007 году. После завершения срока не смог переизбраться второй раз, а в 2013 году на него завели уголовное дело.

Изначально мужчину обвиняли в превышении должностных полномочий, а именно в предоставлении муниципального жилья лицам, которые по закону не имели на него права. Всего рассматривалось 14 эпизодов. Позже дело переквалифицировали по статье халатность.

Также ему вменялись присвоение и растрата за командировку в Москву, оплаченную из бюджета города. Обвинение настаивало, что поездка не относилась к вопросам местного значения. Общая сумма ущерба оценивалась в 13 миллионов 92 тысячи рублей.

Несмотря на подписку о не выезде Русинов попытался сбежать на поезде, но оперативники задержали его на амурской станции Тында и поместили под домашний арест.

Владимир Русинов стал первым в Нерюнгринском районе, на ком в 2013 году опробовали браслеты-наблюдатели. Фото: News.Ykt.Ru

В апреле 2014 года Нерюнгринский суд полностью оправдал экс-мэра, но уже в мае того же года Верховный суд Якутии отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. Всего, по данным «ТайгаПост», в деле Русинова прошло больше 10 судов, три из которых вынесли оправдательные приговоры.

В итоге Русинов был признан виновным. В деле числится только 9 муниципальных квартир, предоставленных третьим лицам незаконно, а затем приватизированных, сообщает прокуратура Якутии. Ущерб, нанесенный городу, снизился до 7,9 млн. руб. Эту сумму в пользу города суд взыскал в июне 2023 года.

Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано сторонами.

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