«Мы их одеваем, обуваем, а они убегают». Мэр Якутска объяснил, почему ему не жалко бомжей

Фото: скриншот видеообращения мэра Якутска

Ранее в СМИ, в том числе федеральных, растиражировалась цитата главы Якутска Евгения Григорьева, высказанная во время Ысыаха Туймаады, о том, что ему не жаль бомжей, что они занимаются пьянством, развращением людей и портят общественные места вместо того, чтобы идти работать.

Высказывание вызвало широкий общественный резонанс. Мэр признался, что ему поступило очень много вопросов от горожан и журналистов. И во вторник утром он опубликовал видеообращение, в котором пояснил, что цитата вырвана из контекста и что он на самом деле хотел этим сказать.

«Я считаю, что людей, находящихся на улице, бомжей, необходимо разделять. Первая категория касается молодых людей трудоспособного возраста, с двумя руками, с двумя ногами, которые могли бы сегодня работать на тех же стройках или же на объектах благоустройства. Получать заработную плату и нести пользу обществу. Однако они этого не делают, а ведут асоциальный образ жизни, кучкуются, распивают спиртные напитки, пристают к прохожим, попрошайничают и делают это агрессивно», — сказал он.

Григорьев признался, что им поступает много жалоб от горожан на них и что к данной категории лиц он действительно не испытывает никакой жалости.

«Потому что мы помогаем социальным некоммерческим организациям, проводим акции, устраиваем в учреждения. Одеваем, обуваем их, а они дальше убегают. И ведут опять же такой образ жизни. Я считаю, такое население необходимо призвать к ответственнсости. Мое мнение — надо вернуть лечебно-трудовые профилактории», — высказал свое мнение мэр.

Вторая категория — это те, кто по состоянию здоровья или по каким-то иным причинам работать не может, например инвалиды. Вот забота о таких людях — функция государства. Государство должно обеспечить их всем необходимым для нормальной жизни, заключил глава Якутска.

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