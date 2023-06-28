С подрядчиком или своими силами: как лучше строить частный дом в Якутске

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Как известно, каждый настоящий мужчина должен вырастить сына, посадить дерево и построить дом. Увы, народная мудрость не оговаривает множество условий: может ли все это сделать женщина, подойдет ли вместо дерева – куст и главное: если построил дом не своими руками, а с помощью подрядчика – зачтется ли такой вариант?

Все вопросы, бесспорно, заслуживают внимания, но для начала разберемся хотя бы с последним! Тем более что Якутия еще в конце 2022 года вошла в список регионов-лидеров по количеству выдач ипотек на ИЖС (по данным Сбера). Это произошло, в том числе благодаря «Дальневосточной ипотеке». Ее максимальная сумма - 6 миллионов рублей. На эти деньги можно либо купить однушку в новостройке, либо построить дом. Многие якутяне закономерно выбирают вариант с большим количеством квадратных метров.

На всякий случай напомним, что построить дом можно не только по этой программе. Даже если вы выбираете строго среди льготных вариантов (а ведь есть еще базовые, «без скидок»), обзавестись частным жильем помогут «Семейная ипотека» (ставка в Сбере — от 5,3%), «Ипотека с господдержкой» (от 7,3%) и даже «IT-ипотека» (от 5%).

Но окончательный список льготных вариантов будет зависеть не только от того, есть ли у вас дети и разбираетесь ли вы в программировании, но и от того, как вы планируете строить дом: сами — или с подрядчиком. Рассмотрим все плюсы и минусы каждого решения.

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Если строить с подрядчиком

Первый и очень важный плюс: вам не надо будет задумываться практически ни о чем - ни о соблюдении каких-то строительных норм и правил, ни о выборе материалов. Точнее, выбирать, конечно, придется, но специально обученные люди за ваши деньги сами разжуют вам нюансы разных вариантов и посоветуют лучший. Даже технический надзор за качеством работ можно поручить подрядчику — подробно прописав, что конкретно он должен контролировать и за что отвечать честным словом и рублем.

Вот и еще один важный плюс: у вас будет официально оформленный договор (помимо прочего без него просто не взять ипотеку на ИЖС по программам, предусматривающим привлечение подрядчика), гарантийный срок длиной в несколько лет, чтобы успеть выявить и устранить все возможные недочеты в новом доме… И, разумеется, предварительно составленная и согласованная смета. Конечно, в итоге она все равно вырастет – по-другому практически не бывает. Но по крайней мере вы будете представлять себе порядок цен.

Третий плюс: вы экономите время. Подрядчик работает каждый день, возможно даже без выходных. При самостоятельном строительстве — вы сможете заниматься возведением стен и прокладкой проводки только в свободное время, а это, порой, даже не раз в неделю. Так стройка может растянуться на годы. А это плохо не только потому, что к новоселью дом может утомить вас настолько, что вы даже видеть его не захотите, не то, что жить. Но и потому, что по правилам большинства льготных программ ипотеки от Сбера — возведение дома своими силами должно уложиться в 12 месяцев. А иначе банк имеет право увеличить ставку по займу. С подрядчиком сроки гуманнее: до двух лет на все.

Существенных минусов немного: переплата, а также риск нарваться на недобросовестного подрядчика. Выбирать фирму по картинкам в интернете нельзя ни в коем случае. Нужно, как минимум, побывать на нескольких их объектах, вживую посмотреть качество работ и пообщаться с теми, кто уже воспользовался их услугами. Подробную инструкцию по выбору подрядчика рекомендуем изучить на сервисе Домклик.

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Если вы решили строить сами

Тут есть 2 варианта: первый – вы супермен и делаете абсолютно все самостоятельно: от рытья котлована до прокладки труб. Второй – вы привлекаете любую понравившуюся вам бригаду, но не из числа аккредитованных подрядчиков. Для банков – а мы дальше будем говорить и про ипотеку – это все равно считается строительством своими силами.

Первый аргумент в пользу самостоятельного строительства – возможность сэкономить. Вы самостоятельно планируете бюджет, изучаете рынок, сравниваете стоимость услуг той или иной бригады, принимаете решения. Многое делаете сами или привлекаете на помощь друзей (трудовой субботник, совмещенный с шашлыками – отличный план для выходного дня).

Дальше вы полностью сами контролируете процесс и этапы строительства, точно знаете, какие использовали материалы, постоянно находитесь на стройплощадке. Этот дом, по сути, будет вашим продолжением: вы будете знать его от и до. А значит, если что-то пойдет не так, вам не нужно будет вызывать специалиста, чтобы понять, где проблема.

Но и здесь есть минусы. В первую очередь нарушение технологии строительства. Если человек непрофессионал, он вряд ли знает, как строить, чтобы дом не «поплыл», какие провести трубы, чтобы они не замерзали зимой, какой фундамент подходит для конкретного участка с учетом его геологии, и так далее. Такие же ошибки будут в выборе материалов, например, изоляции для кровли. А бригады, которые оптимистично говорят «Все будет хорошо, начальника, обещаю!», как правило, избегают подписания договоров, особенно с указанием зон ответственности.

Второй минус: растягивание процесса: только на выбор материалов можно потратить месяцы. Пока вы обо всем прочитаете, пока пересмотрите кучу роликов на Youtube. Можно, конечно, пойти ва-банк и просто посоветоваться с продавцом в строительном магазине, но он не знает ни ваш участок, ни ваши нужды. Зато знает, какие товары ему велено пиарить и продавать в первую очередь — как правило, это самые дорогие позиции.

Теперь сама стройка: у вас ведь нет конкретных сроков, и вы не оштрафуете сами себя за срыв того или иного этапа. Есть время – работаете каждый день, нет времени – с чистой совестью пропускаете строительные выходные. Так что конца и края возведению дома не предвидится. А как это может повлиять на ипотеку и ваши расходы — мы уже говорили.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что еще может повлиять на выбор

В июне 2023 его года Сбер упростил правила ипотеки на ИЖС. Теперь ее можно оформить без дополнительного залога или поручителей — а ведь еще совсем недавно это было обязательным требованием. Но сейчас главным и единственным залогом на время строительства дома может быть сама земля, на которой вы его возводите. Это, действительно, хорошая новость.

Но, как говорится, есть нюанс: воспользоваться этим новшеством смогут прежде всего те якутяне, которые работают над домом своей мечты с подрядчиком. Если он есть — вам доступны упрощенные условия ипотеки сразу по нескольким программам: «Дальневосточная», «Семейная», «Господдержка». Строите своими силами — сможете оформить только «Господдержку», а ставка по ней самая высокая из трех льготных: от 7,3%.

Подробнее о том, как изменились — причем в лучшую сторону — условия льготной ипотеки на ИЖС от Сбера читайте здесь.

Кстати, сервис Домклик составил список аккредитованных подрядчиков из разных регионов, которые проверены и одобрены Сбером. Он постоянно обновляется. А что делать, если вам страшно понравилась какая-то компания, но ее в этом списке нет? Да просто предложите ей аккредитоваться: процедура совсем несложная, вот пошаговая инструкция.

РЕШИЛИ СТРОИТЬ ДОМ – 5 ПЕРВЫХ ШАГОВ

Вне зависимости от того сами вы будете строить или с подрядчиком, сначала надо сделать вот что:

• Понять, какой дом вам нужен: сколько этажей, сколько комнат, общая площадь, планировка и так далее. Примеры проектов с ориентировочной стоимостью можно найти в интернете.

• Определиться с бюджетом.

• Определиться с технологией строительства: каменный будет дом, деревянный или каркасный. Если не знаете разницу, можете почитать советы экспертов сервиса Домклик.

• Изучить геологию участка.

• Выбрать фундамент и материалы.

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