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Спорт21 июня 2023 8:00

«В 5 утра готовлю завтрак и на тренировку». Как многодетная мама из Якутии покорила два российских марафона

Мама троих детей из Якутии рассказала, как нашла себя в забегах на марафонскую дистанцию
Ксения ГАБЫШЕВА
Физкульт-привет с марафона. Фото из архива Ольги Осиповой

Физкульт-привет с марафона. Фото из архива Ольги Осиповой

Решила бегать для поддержания физической формы, а в итоге сумела взойти на пьедестал двух российских марафонов. Ольга Осипова из Якутска рассказала «КП – Якутии» о том, как совмещать работу и семью со спортом любительских достижений, и как готовиться к забегам.

Семья и работа спорту не помеха

Ольга – майор внутренней службы. Последние 7 лет работает юрисконсультом в Медико-санитарной части МВД России по Якутии. В школе и в студенчестве занималась легкой атлетикой, но, когда появилась семья, на спорт не оставалось времени, вспоминает она.

– В 2008 году начала самостоятельно бегать кроссы. Тогда мне казалось, что бег для взрослых – это только летний вид спорта, но после международных игр «Дети Азии» появилось много спорткомплексов, и, оказалось, что бегом можно заниматься круглый год.

Фото из архива Ольги Осиповой

Фото из архива Ольги Осиповой

В 2016 году прошел первый Якутский полумарафон (дистанция в 21,1 км), где Ольга заняла второе место в своей возрастной группе. В последующие годы она редко оставалась без призовых мест, также участвовала в «Таежных дебрях» – забегах по пересеченной местности.

Фото из архива Ольги Осиповой

Фото из архива Ольги Осиповой

В 2022 году на первом марафоне в Якутске Ольга преодолела 42 километра за 3 часа 55 минут, выполнив норматив 3 спортивного разряда. На этом забеге разряды не присваивали и она решила попробовать свои силы на соревнованиях за пределами родной республики.

«Весь негатив как будто с потом выходит»

К выездному марафону Ольга Осипова начала готовиться ни с кем-нибудь, а с самим главным тренером Якутии по легкой атлетике Василием Спиридоновым.

– Занимаемся с ноября прошлого года вместе с другими любителями. Я называю их «любители-про», то есть продвинутые. Подъем у меня в 5 утра, готовка завтрака детям, затем тренировка с 6 часов и к 9-ти часам на работу. Еще заметила, что чем более насыщенный у тебя график, тем больше удается успевать, не оставляя времени на бесполезные занятия. Становишься более эффективным во всех сферах.

Фото из архива Ольги Осиповой

Фото из архива Ольги Осиповой

План подготовки впечатляющий: 6 раз в неделю, выходной только по четвергам. Зимой бегают под крышей спорткомплекса «Триумф», летом – на стадионах, в парке, Хатынг-Юряхских тропах или Вилюйском тракте.

– С утра пробежал – зарядился энергией на весь. Кроме того, сближаясь с единомышленниками разных профессий, заряжаешься новыми знаниями, впечатлениями и позитивом. Много раз было, когда переживала из-за чего-то, а после тренировки, понимала, что все не так плохо. Весь негатив проходит. На себе испытала, что спорт воспитывает не только физическую, но и психологическую устойчивость к отрицательным воздействиям.

В феврале 2023 года на IV зимнем забеге «Полюс холода – Оймякон» заняла 2 место на дистанции 21,1 км.

Фото из архива Ольги Осиповой

Фото из архива Ольги Осиповой

В конце апреля команда отправилась на сборы в Кисловодск, который считается не только главной здравницей страны, но и российской Меккой бегунов. Город стоит на высоте более 900 метров над уровнем моря, в таких условиях меньше кислорода, тут спортсмены закаляют себя.

Отпуск в режиме спортивного «туризма»

Первым выездным состязанием для Ольги тренер выбрал – V Царскосельский марафон в городе Пушкин Ленинградской области. Ради сборов и забега Ольга оформила отпуск.

– Экипировка, проезд, проживание, стартовый взнос – все за свой счет. Конечно, это все не дешево, но это мой бальзам на душу, хобби, которое приносит внутреннюю удовлетворенность без оглядки на какие-то награды. Близкие относятся к моему увлечению позитивно, поддерживают. Мои дети мной гордятся.

Маршрут пролегал по живописной парковой зоне.

Маршрут пролегал по живописной парковой зоне. Параллельно в Царском селе проходил чемпионат России по марафону среди профессионалов. Фото из архива Ольги Осиповой

Маршрут пролегал по живописной парковой зоне. Параллельно в Царском селе проходил чемпионат России по марафону среди профессионалов. Фото из архива Ольги Осиповой

– На длительных дистанциях, как правило, бежишь одним темпом. Это нелегко, но я заметила, что мне становится проще после 7-10 километра, наверно, это и есть второе дыхание. Усталость, как правило, появляется после 30 километра, и надо просто дотерпеть.

Дистанцию якутянка преодолела за 3 часа 14 минут, заняв первое место в своей возрастной группе. Ее ближайшая конкурентка отстала на целых полчаса. Этот результат позволил Ольге выполнить норматив 1 разряда, который в скором времени ей должны официально присвоить.

Фото из архива Ольги Осиповой

Фото из архива Ольги Осиповой

Денежные вознаграждения, как правило, получают профессиональные легкоатлеты. Победителей в возрастных категориях ждут призы от спонсоров. К примеру, Ольга получила призы от производителей спортивного питания и сертификат в SPA-салон. По ее словам, важнее не награды, а установка личных рекордов.

После марафона рекомендуется восстанавливаться в течение 2-3 месяцев. Но, чувствуя спортивный азарт, якутянка решила покорить еще один марафон, который в конце мая проводился в Казани. Получив благословение тренера, она преодолела маршрут за 3 часа 22 минуты, заняв второе место в своей категории. От победительницы она отстала всего на 3 минуты.

казаг Фото из архива Ольги Осиповой

казаг Фото из архива Ольги Осиповой

– Когда подбегаешь к финишной черте, чувствуешь эйфорию. Первым делом я позвонила Василию Афанасьевичу, он сказал, что такого результата от меня и ждал.

После возвращения ей дали 2 недели отдыха, но даже 3-5 дней она не может себе представить без тренировок, поэтому сама устраивала себе, как она говорит, легкие кроссы на 6-8 км.

Бег – самый доступный вид спорта для всех

Своим детям Ольга также прививает любовь к спорту. Ее дочь увлекалась художественной гимнастикой, а сыновья занимаются плаванием. Но, по ее мнению, бег – это самый простой и относительно не дорогой вид спорта. В командировку или отпуск можно взять с собой беговую экипировку, кроссовки и пробежать практический в любой локации – в парке, лесу, по набережной или по улицам.

За спинами спортсменов местный ЗАГс, построенный в форме казана. Фото из архива Ольги Осиповой

За спинами спортсменов местный ЗАГс, построенный в форме казана. Фото из архива Ольги Осиповой

– В любом городе есть сообщества бегунов. И у нас в Якутске, например, есть бесплатные старты «5 верст». Любой желающий может к ним присоединиться каждую субботу в центральном парке. Если же вы собираетесь решиться на свой первый марафон, то просто встать с дивана и пробежать будет сложно, слишком большая нагрузка. Следует начинать с более мелких дистанций и планово готовиться с тренером, желательно, как минимум, полгода.

Сама Ольга не собирается останавливаться на достигнутом. По ее мнению, спорт и регулярные физические нагрузки способны изменить вашу жизнь, сделать вас продуктивнее и счастливее.

P.S. Пока готовилась публикация копилка медалей Ольги Осиповой пополнилась новой наградой. 17-18 июня в Верхневилюйске прошел на чемпионате Якутии по лёгкой атлетике среди ветеранов от 35 лет. Ольга завоевала золото на дистанции в 10 км и серебро на на трассе в 5 км.

Фото из архива Ольги Осиповой

Фото из архива Ольги Осиповой

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