«В 5 утра готовлю завтрак и на тренировку». Как многодетная мама из Якутии покорила два российских марафона

Физкульт-привет с марафона. Фото из архива Ольги Осиповой

Решила бегать для поддержания физической формы, а в итоге сумела взойти на пьедестал двух российских марафонов. Ольга Осипова из Якутска рассказала «КП – Якутии» о том, как совмещать работу и семью со спортом любительских достижений, и как готовиться к забегам.

Семья и работа спорту не помеха

Ольга – майор внутренней службы. Последние 7 лет работает юрисконсультом в Медико-санитарной части МВД России по Якутии. В школе и в студенчестве занималась легкой атлетикой, но, когда появилась семья, на спорт не оставалось времени, вспоминает она.

– В 2008 году начала самостоятельно бегать кроссы. Тогда мне казалось, что бег для взрослых – это только летний вид спорта, но после международных игр «Дети Азии» появилось много спорткомплексов, и, оказалось, что бегом можно заниматься круглый год.

Фото из архива Ольги Осиповой

В 2016 году прошел первый Якутский полумарафон (дистанция в 21,1 км), где Ольга заняла второе место в своей возрастной группе. В последующие годы она редко оставалась без призовых мест, также участвовала в «Таежных дебрях» – забегах по пересеченной местности.

Фото из архива Ольги Осиповой

В 2022 году на первом марафоне в Якутске Ольга преодолела 42 километра за 3 часа 55 минут, выполнив норматив 3 спортивного разряда. На этом забеге разряды не присваивали и она решила попробовать свои силы на соревнованиях за пределами родной республики.

«Весь негатив как будто с потом выходит»

К выездному марафону Ольга Осипова начала готовиться ни с кем-нибудь, а с самим главным тренером Якутии по легкой атлетике Василием Спиридоновым.

– Занимаемся с ноября прошлого года вместе с другими любителями. Я называю их «любители-про», то есть продвинутые. Подъем у меня в 5 утра, готовка завтрака детям, затем тренировка с 6 часов и к 9-ти часам на работу. Еще заметила, что чем более насыщенный у тебя график, тем больше удается успевать, не оставляя времени на бесполезные занятия. Становишься более эффективным во всех сферах.

Фото из архива Ольги Осиповой

План подготовки впечатляющий: 6 раз в неделю, выходной только по четвергам. Зимой бегают под крышей спорткомплекса «Триумф», летом – на стадионах, в парке, Хатынг-Юряхских тропах или Вилюйском тракте.

– С утра пробежал – зарядился энергией на весь. Кроме того, сближаясь с единомышленниками разных профессий, заряжаешься новыми знаниями, впечатлениями и позитивом. Много раз было, когда переживала из-за чего-то, а после тренировки, понимала, что все не так плохо. Весь негатив проходит. На себе испытала, что спорт воспитывает не только физическую, но и психологическую устойчивость к отрицательным воздействиям.

В феврале 2023 года на IV зимнем забеге «Полюс холода – Оймякон» заняла 2 место на дистанции 21,1 км.

Фото из архива Ольги Осиповой

В конце апреля команда отправилась на сборы в Кисловодск, который считается не только главной здравницей страны, но и российской Меккой бегунов. Город стоит на высоте более 900 метров над уровнем моря, в таких условиях меньше кислорода, тут спортсмены закаляют себя.

Отпуск в режиме спортивного «туризма»

Первым выездным состязанием для Ольги тренер выбрал – V Царскосельский марафон в городе Пушкин Ленинградской области. Ради сборов и забега Ольга оформила отпуск.

– Экипировка, проезд, проживание, стартовый взнос – все за свой счет. Конечно, это все не дешево, но это мой бальзам на душу, хобби, которое приносит внутреннюю удовлетворенность без оглядки на какие-то награды. Близкие относятся к моему увлечению позитивно, поддерживают. Мои дети мной гордятся.

Маршрут пролегал по живописной парковой зоне.

Маршрут пролегал по живописной парковой зоне. Параллельно в Царском селе проходил чемпионат России по марафону среди профессионалов. Фото из архива Ольги Осиповой

– На длительных дистанциях, как правило, бежишь одним темпом. Это нелегко, но я заметила, что мне становится проще после 7-10 километра, наверно, это и есть второе дыхание. Усталость, как правило, появляется после 30 километра, и надо просто дотерпеть.

Дистанцию якутянка преодолела за 3 часа 14 минут, заняв первое место в своей возрастной группе. Ее ближайшая конкурентка отстала на целых полчаса. Этот результат позволил Ольге выполнить норматив 1 разряда, который в скором времени ей должны официально присвоить.

Фото из архива Ольги Осиповой

Денежные вознаграждения, как правило, получают профессиональные легкоатлеты. Победителей в возрастных категориях ждут призы от спонсоров. К примеру, Ольга получила призы от производителей спортивного питания и сертификат в SPA-салон. По ее словам, важнее не награды, а установка личных рекордов.

После марафона рекомендуется восстанавливаться в течение 2-3 месяцев. Но, чувствуя спортивный азарт, якутянка решила покорить еще один марафон, который в конце мая проводился в Казани. Получив благословение тренера, она преодолела маршрут за 3 часа 22 минуты, заняв второе место в своей категории. От победительницы она отстала всего на 3 минуты.

казаг Фото из архива Ольги Осиповой

– Когда подбегаешь к финишной черте, чувствуешь эйфорию. Первым делом я позвонила Василию Афанасьевичу, он сказал, что такого результата от меня и ждал.

После возвращения ей дали 2 недели отдыха, но даже 3-5 дней она не может себе представить без тренировок, поэтому сама устраивала себе, как она говорит, легкие кроссы на 6-8 км.

Бег – самый доступный вид спорта для всех

Своим детям Ольга также прививает любовь к спорту. Ее дочь увлекалась художественной гимнастикой, а сыновья занимаются плаванием. Но, по ее мнению, бег – это самый простой и относительно не дорогой вид спорта. В командировку или отпуск можно взять с собой беговую экипировку, кроссовки и пробежать практический в любой локации – в парке, лесу, по набережной или по улицам.

За спинами спортсменов местный ЗАГс, построенный в форме казана. Фото из архива Ольги Осиповой

– В любом городе есть сообщества бегунов. И у нас в Якутске, например, есть бесплатные старты «5 верст». Любой желающий может к ним присоединиться каждую субботу в центральном парке. Если же вы собираетесь решиться на свой первый марафон, то просто встать с дивана и пробежать будет сложно, слишком большая нагрузка. Следует начинать с более мелких дистанций и планово готовиться с тренером, желательно, как минимум, полгода.

Сама Ольга не собирается останавливаться на достигнутом. По ее мнению, спорт и регулярные физические нагрузки способны изменить вашу жизнь, сделать вас продуктивнее и счастливее.

P.S. Пока готовилась публикация копилка медалей Ольги Осиповой пополнилась новой наградой. 17-18 июня в Верхневилюйске прошел на чемпионате Якутии по лёгкой атлетике среди ветеранов от 35 лет. Ольга завоевала золото на дистанции в 10 км и серебро на на трассе в 5 км.

Фото из архива Ольги Осиповой

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.