Ozon обнулил стоимость доставки для жителей Якутии

Первые пункты выдачи заказов Ozon в этом субъекте РФ открылись в конце 2021 года. До этого заказы в регион доставлял логистический партнер компании, Почта России. Открытие первых брендированных пунктов выдачи помогло существенно сократить сроки доставки, но ее стоимость при запуске доходила до 529 рублей за килограмм. Специалисты по логистике Ozon постоянно оптимизировали процессы доставки, чтобы сначала существенно снизить стоимость – до 199 рублей за килограмм по всем направлениям, а теперь предоставить стандартный сервис и сроки без доплат.

На сегодня пункты выдачи заказов – самый популярный канал доставки среди клиентов Ozon. Восемь из десяти покупателей Ozon предпочитают забирать свои заказы именно из них. Кроме того, пункты популярны и у продавцов: для них это ближайшая точка отгрузки товаров.

Помимо стандартных пунктов выдачи заказов в городах, жители Дальнего востока смогут открыть пункты выдачи в селах или малонаселенных пунктах в новом формате “домашних пунктов выдачи”. Такие пункты можно открывать с минимальными затратами, например, в местном магазине или даже частном доме.

Кроме того, Ozon сохраняет программу привлечения и поддержки новых владельцев точек в приоритетных городских локациях, по которой новым пунктам предоставляется до 2,1 млн руб. поддержки в первые полгода работы.

“На ближайший год развитие сети пунктов выдачи заказов и оптимизация ее работы – наш основной фокус. И здесь идём сразу двумя путями: стимулируем наших партнеров открывать новые точки выдачи по франшизе и одновременно улучшаем клиентский сервис. Обнуление стоимости доставки до пунктов выдачи в ДФО – важный шаг в стратегии территориального развития компании”, – подчеркнул руководитель логистических продуктов Ozon Денис Дьяченко.

По итогам 2022 года Ozon значительно увеличил сеть – до 18 000 точек. В 2023 году маркетплейс намерен наращивать темпы подключения новых пунктов выдачи заказов, и оптимизирует работу существующих пунктов, чтобы сделать получение товаров еще более быстрым и удобным для клиентов. Для этого компания сформировала стратегию территориального развития с фокусом на ЦФО, Сибирь и Дальний Восток.