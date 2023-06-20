Житель Якутии согласился посидеть с детьми и надругался над дочерью друга

По данным следствия, преступления могли происходить с апреля 2020 по февраль 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование по делу 32-летнего жителя Нерюнгри, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Якутии.

С апреля 2020 по февраль 2022 года друг просил его присмотреть за детьми, пока тот уезжал работать вахтовым методом. Откликнувшийся на просьбу мужчина надругался над дочерью приятеля, которой на момент первого установленного эпизода было всего 9 лет.

Одна из родственниц девочки заметила изменения в ее поведении, правда вскрылась после беседы по душам. Полицейские заключили обвиняемого под стражу. Пострадавшей оказана психологическая помощь, благодаря которой последствия полученной ею травмы минимизированы.

Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) направлено в суд.

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