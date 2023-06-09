Из 200 — в 95. Якутянка рассказала, как сбросила больше 100 килограмм

Фото: из личного архива Татьяны Бурдуковской

Недавно в Москве завершился конкурс «Миссис Россия мира – 2023». Якутию представляли четыре участницы, в том числе очаровательная Татьяна Бурдуковская из Алдана, которая просто покорила всех своей харизмой и мощной энергией.

Сама же Татьяна называет себя «худеющей ведьмой» — глядя на нее, вы никогда бы не подумали, что еще несколько лет назад она весила более 200 кг. О секретах своего преображения героиня рассказала «КП-Якутии».

Фото: из личного архива Татьяны Бурдуковской

«Я всегда была девушкой в теле»

— Мне 43 года, у меня трое детей. Старшей дочери Софье 17 лет, средней Марусе скоро исполнится 12, а младшему Димке — 9. Я была замужем 15 лет и не так давно развелась. Я десять лет была предпринимателем, но пандемия внесла свои коррективы в мой бизнес. Меня позвали работать управляющей в сеть магазинов женской одежды у нас в городе. И я, честно сказать, с удовольствием пошла туда, — рассказывает о себе Татьяна.

Активно начать худеть Татьяна решила шесть лет назад, когда увидела на весах шокирующие числа.

— Однажды весы показали критическую цифру... Хотя какое там показали, просто на весах закончилась шкала в 200 кг. И я поняла, что «Все, Таня, беда!». Мне очень хотелось жить полноценной жизнью, я всегда была живым, активным человеком. Но носить на себе 200 кг и при этом заниматься с детьми, ходить на прогулки и мероприятия — это очень тяжело.

По словам Татьяны, она всегда была «девушкой в теле». И каждая из трех беременностей принесла с собой еще большее количество килограмм. Когда она поняла, что вес уже зашкаливает за 200 кг, то решила, что надо с этим что-то делать. Татьяна начала заниматься и взялась за питание.

В час по чайной ложке

На самом деле первую попытку сбросить вес Татьяна предприняла еще в далеком 2008 году.

— В 2008 году я поехала в новосибирскую клинику эндокринологии, потому что решила, что вес критический из-за проблем с гормонами. Обследовалась, и врач мне сказала: «Ерундой не занимайтесь, у Вас с гормонами все в порядке. Вам просто нужно пересмотреть свое питание».

Тогда врач предложила Татьяне принцип дробного питания, когда надо есть каждый час буквально по столовой ложке. Но при этом обязательно нужно ставить будильник, чтобы не пропускать время приема пищи.

— Я где-то 10-12 дней находилась в этой клинике, придерживалась этого принципа питания и сбросила около 10 кг. Вес начал уходить очень стремительно. Но я приехала домой и как-то подзабыла, подзабросила это питание. И все вернулось на круги своя.

Спустя почти 10 лет в 2017 году якутянка вспомнила про этот принцип питания и решила попробовать еще раз.

— Начала есть каждый час, при этом занимаясь своими делами. Я могла съесть даже пирожное, но не за один раз, а за 4-5 приемов пищи. Так я начала похудение с питания. Потом подключила спорт. Это было зимой, поэтому занятия проходили в зале. Летом добавила бег и так далее.

Сейчас Татьяна ежедневно бегает по 2,5 часа, для этого просыпаясь в 5 часов утра.

— У меня есть определенный маршрут, от которого я получаю удовольствие. Также я очень люблю велосипед, люблю вечерние прогулки с детьми, а ходьба — это мое все. А зимой это спортзал, бассейн, каток. У нас в Алдане построили очень хороший каток, и мы с детками ходили туда практически каждый день. Я в этом плане натура увлеченная.

Сброшено 105 кг

За шесть лет якутянка таким образом сбросила 105 кг — более половины от изначального веса! Просто невероятно!

Фото: из личного архива Татьяны Бурдуковской

— Сказать честно, сейчас я особо питания не придерживаюсь, потому что на данный момент мой вес — 95 кг. И меня он устраивает, я не хочу продолжать худеть дальше, я нравлюсь себе в этом весе и этом теле. Я большая молодец. Прожить и пережить то, что пережила я, может не каждый. Я собой безумно горжусь, потому что сама себя выволокла из этой ситуации.

По словам Татьяны, сейчас ее вес немного колеблется в зависимости от обстоятельств, но в целом держится на одном уровне.

— Вот, например, я сейчас приехала домой и у меня плюс четыре килограмма. Но это отеки из-за тяжелого перелета, пяти дней на ногах, бесконечных репетиций. Спали максимум по пять часов, нагрузка на организм была большая. Но сейчас я займусь собой и через 5-10 дней приду в норму.

Секреты упругой кожи

Многие люди, сбросившие большой вес, сталкиваются с проблемой лишней кожи. Татьяна рассказала, как она решает этот вопрос.

— Сказать сейчас, что у меня стопроцентно упругая кожа, я не могу. Представьте — терять столько килограммов, естественно, у меня есть проблемы с кожей. Но они незначительные для моей потери веса, потому что я сделала это не за один год, а худела постепенно в течение шести лет.

Фото: из личного архива Татьяны Бурдуковской

По словам Татьяны, настоящим спасением для нее стал массаж.

— Я постоянно делала массажи. Не помню такого дня, чтобы я не ходила на массаж. Пропускала, только если болела или были какие-то неотложные дела. Массаж меня спас в этой ситуации. Да, кожа у меня не как у молодой нерожавшей девушки, но я отношусь к этому очень спокойно, все-таки я мама трех детей и сбросила большой вес. Конечно, операцию по подтяжке кожи живота или рук хотелось бы сделать, но это процедура дорогостоящая, и пока возможности нет.

Главное — разобраться со своей головой

Татьяна считает, что при правильной постановке цели человек может добиться всего, что захочет.

— Многие девчонки у меня спрашивают: «Ну как ты так похудела, Тань? Что ты для этого делала?». Ну то есть питание и спорт — это понятно. Но для начала надо было разобраться со своей головой. Когда ты видишь перед собой цель, то сложного ничего нет. Единственно, мне бывает сложно по утрам поднять свою «пятую точку» и пойти на пробежку. Если ты легла поздно, то в пять утра просыпаться тяжеловато.

Татьяна с детьми любят проводить тематические фотосессии. Фото: из личного архива Татьяны Бурдуковской

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