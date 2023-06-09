Не сломалась перед рецидивистом: как хрупкая девушка-следователь Якутска расследовала громкие уголовные дела

Фото: Следком Якутии

Красивая, невысокая, тонкая девушка и опытный следователь по особо важным делам — это Татьяна Кузьмина. Хрупкая снаружи, но со стальным стержнем внутри. Следком Якутии с гордостью рассказал о прекрасном и неутомимом капитане юстиции и ее успехах на работе.

Свою службу Татьяна начала в 2016 году с должности следователя следственного отдела по Якутску. Ей тогда был 21 год. По сути, вчерашний ребенок. Но к тому моменту она уже успела поработать в качестве общественного помощника следователя. Этот опыт, а также советы старших коллег очень помогли ей на первом самостоятельном суточном дежурстве, которое выпало уже на четвертый день службы.

А дежурство было тяжелое: девять сообщений о преступлениях, погибли четыре человека, в том числе ребенок, пропали пять детсадовцев. Но Татьяна со всем справилась: провела все необходимые следственные мероприятия, все пятеро пропавших детей были найдены. Так прошло ее боевое крещение.

Фото: Следком Якутии

Встреча с рецидивистом

В августе того же года на одной из дач в пригороде Якутска обнаружили тело с признаками смерти криминального характера. На нем было столько повреждений, что опознать погибшую было невозможно. Это удалось сделать только по отпечаткам пальцев. После этого установили семейную пару, с которой погибшая провела свой последний вечер.

Расследовать дело поручили Кузьминой. Девушка вспоминает, как к ней в кабинет привели на допрос огромного, двухметрового мужчину. Его криминальное прошлое впечатляло: девять судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, отличавшиеся особой дерзостью и жестокостью издевательств над потерпевшими.

Увидев перед собой совсем молоденькую, неопытную девушку-следователя рецидивист расслабился и начал ей грубить, выдвинул алиби, которое подтвердила его жена. Потребовал, чтобы его отпустили. Доказательств не было, но девушка чувствовала, что он причастен к гибели женщины и что если она его сейчас отпустит, то он скроется и его уже потом не найдут, могут погибнуть еще люди.

И тогда она устроила очную ставку с его супругой, стала тянуть время. Тут как раз подоспел звонок от оперативников — на месте преступления нашли отпечатки пальцев мужчины. Под давлением доказательств подозреваемый сперва признал вину. Но на следующий день вдруг начал все отрицать и обрушил на следователя весь арсенал уловок: выдвигал все новые и новые алиби, указывал на новых лиц, молил, взывал к совести и богу, потом перешел к угрозам и проклятиям.

Но девушка все выдержала. Скрупулезно слой за слоем она опровергла все алиби и доказала его вину. Суд отправил жестокого убийцу в тюрьму на длительный срок.

Громкие дела

Татьяна расследовала и такие резонансные дела, как зверское убийство целой семьи в Якутске в 2020 году. Тогда неизвестный человек пришел в дом, зарезал женщину, а потом ее пожилую мать, ставшую свидетельницей, а затем и двоих детей восьми и пяти лет.

Преступника нашли быстро. Им оказался знакомый отца семейства. Муж погибшей находился под следствием по делу о незаконном обороте наркотиков. Преступник опасался, что тот его выдаст.

Убийцу приговорили к пожизненному заключению.

Также в архиве у Кузьминой расследование дела о похищении и изнасиловании якутянки тремя выходцами из Средней Азии в 2019 году. Это преступление вызвало широкий общественный резонанс и привело к массовому митингу против мигрантов в спорткомплексе «Триумф».

Обвиняемые, их родственники и знакомые всячески пытались давить на следователя и пострадавшую. Предпринимались попытки разжечь межнациональный конфликт. Но вина была доказана. Преступников приговорили к лишению свободы от шести до 14 лет в колонии строгого режима.

А в прошлом году Татьяна расследовала целый ряд уголовных дел коррупционной направленности против высокопоставленных должностных лиц отдела МВД в одном из районов республики.

В результате завершено 12 уголовных дел. Арестовано имущество обвиняемых на общую сумму свыше 100 миллионов рублей. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков был приговорен к семи годам колонии строгого режима со штрафом в шесть миллионов рублей. В отношении иных лиц 11 уголовных дел рассматриваются судом по существу.

Не жалею о выборе профессии

«На мой взгляд, профессия следователя является ключевой в восстановлении справедливости. Она ответственная, тяжелая и трудоемкая. В то же время эта работа интересна, дает возможность помогать людям», — говорит сама Татьяна.

Девушка нисколько не жалеет, что выбрала такую сложную профессию.

К слову, она стала прототипом героини детектива, написанного ветераном уголовного розыска МВД Якутии, о следователях, которые расследовали тяжкие преступления в регионе в лихие 90-е.

Фото: Следком Якутии

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