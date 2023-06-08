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Происшествия8 июня 2023 0:45

В Намском районе Якутии легковой автомобиль столкнулся с КамАЗом. Погиб один человек, пострадало семеро

ДТП произошло на Намском тракте между селами Партизан и Хомустах
Мария МАКАРОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Вечером 7 июня на 64 км РАД «Нам» между селами Партизан и Хомустах Намского района произошло крупное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Автомобиль Honda Odyssey столкнулся с грузовиком КамАЗ. В результате ДТП погибла 64-летняя пассажирка легкового автомобиля, госпитализированы семь человек.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Подробности происшествия будут опубликованы позднее.

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