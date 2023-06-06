Из-за ледохода и подъема воды 14 рыбаков в Якутии оказались окружены водой

Фото: МЧС Якутии

В ночь на 7 июня пресс-служба МЧС Якутии сообщила о поступлении информации, что в результате прохождения ледохода и подъема воды на протоке Оленекская — левое устье реки Лены — оказалась окружена водой группа рыбаков из 14 человек.

До ближайшего населенного пункта — села Таймылыр Булунского района — 60 км.

В настоящий момент рыбаки находятся на рыболоводческом судне. Состояние здоровья удовлетворительное.

Для спасения застрявших рыбаков из поселка Тикси вылетит вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». Он выполнит два рейса.

Обновление: рыбаки от эвакуации отказались.

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