В Якутии начали поиск суррогатного алкоголя «Мистер Сидр», от которого в России погибло 18 человек

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Управление Роспотребнадзора по Якутии начало мероприятия по выявлению в обороте продукции «Мистер Сидр» производителя ООО «АНДИ» (Самарская область). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, по последним данным от суррогата пострадали больше 60 человек. Помимо почти пяти десятков жителей Ульяновской области отравление заработали еще девять жителей Самары (два человека умерли, семеро в больницах), двое жителей Ижевска — они госпитализированы, а также несколько человек пострадали в Нижнем Новгороде. Итого официально в Приволжье скончались 18 человек.

В Роспотребнадзоре Якутии напомнили первоочередные признаки отравления алкоголем и его суррогатами. Это тошнота, рвота, чувство дурноты, головокружение, боли в животе, мучительная головная боль.

При первых признаках отравления необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в больницу.

Якутян, заметивших в продаже пивную продукцию «Мистер Сидр» производителя ООО «АНДИ», просят обращаться по телефону «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Якутии — 8 800 550 21 24.

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