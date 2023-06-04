«По улицам свинью водили». В Якутске ресторан провел необычную акцию и покорил соцсети

Фото: соцсети

Вечером 3 июня соцсети и паблики республики заполонило видео, где мини-пига водили на поводке прямо по центральным улицам Якутска. И хотя было сразу понятно, что это рекламная акция – на видео мелькала фирменная одежда от ресторана «Кабан» – людям пришлась по душе милая свинка.

Фото: соцсети

К слову, ресторан «Кабан» известен своими громкими перформансами, причем некоторые из них весьма провокационные. Например, устроит выступление танцующих официантов или боди-арт шоу с обнаженной женской грудью и танцем с саблей.

Маркетолог ресторана рассказала «КП – Якутия», как им пришла в голову такая идея и сколько времени потратили на подготовку.

«Для ролика свинья репетировала две недели»

– Мы обсуждали, какую рекламную акцию можно запустить и вспомнили про тренд, ставший популярным в последнее время: по улице идет красивая девушка в необычном наряде, и как на это реагируют прохожие. Решили сделать видео, как прохожие отреагируют на гуляющего кабана, – говорит маркетолог Кюннэй.

Для съемок свинью «одолжили» в местном контактном зоопарке «Зоополис». Актрисой стала карликовая свинья, она же мини-пиг Тонтон. Ей три года, она очень добрая и ласковая. В зоопарке ее можно погладить и почесать.

Правда, возникла сложность. Дело в том, что Тонтон ни разу не гуляла на улице и не привыкла общаться с людьми вне зоопарка. Для животного это могло оказаться большим стрессом. Поэтому мини-пига постепенно тренировали, выводя ее погулять возле зоопарка. Все это должно было приучить ее к прогулке и минимизировать стресс. Репетиции длились две недели с середины мая. Такая вот серьезная подготовка для короткого рекламного ролика.

«Свинку сопровождало 10 человек»

К прогулке отнеслись со всей ответственностью. На поводке свинку держал знаменитый пивной сомелье ресторана Алексей Кривошапкин, а его сопровождали три сотрудника ресторана: те самые танцующие официантки в фирменной одежде.

Также на съемку ролика пошли четыре человека от «Зоополиса», в том числе специалист по мини-пигу. А еще два человека вели съемку. В целом, свита карликовой свиньи составляла 10 человек.

Маркетолог Кюнней признается, что снимать было очень непросто. Мешали прохожие, которые проявляли живой интерес к животному, шли за ней, вели свою съемку. Некоторые норовили ее погладить. Сама Тонтон вела себя хорошо – сказались тренировки. Если вам понравилась свинка, то вы можете с ней пообщаться уже в контактном зоопарке «Зоополис».

Читатели с Дзена могут посмотреть видео по этой ссылке.

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