«Драка, маты, погром в регистратуре». Группа парней устроила драку в больнице Якутска

Фото: скриншот видео SakhaDay

В ночь на 1 июня по соцсетям распространились видео разборок группы парней. Сначала они выясняет отношения прямо на эстакаде, где припаркованы два автомобиля. А затем забегают в больницу. Позже один из них прокалывает колеса белому Lexus, вероятно, принадлежавшему оппонентам.

Что именно не поделили горячие молодые люди, и почему они выбрали местом для разборок больничную эстакаду, предстоит выяснить полиции. Другие видео разборок смотрите в нашем телеграм-канале.

В пресс-службе Республиканской больницы №2 сообщили, что группа лиц устроила потасовку на территории Центра экстренной медицинской помощи, затем они всей гурьбой зашли в приемное отделение медучреждения и продолжили там свои разборки: драка между собой, погром в регистратуре, маты и ругань.

В больнице отмечают, что это все происходило на глаза тех пациентов, которые в тяжелом состоянии обратились за медицинской помощью.

– Такие случаи нередки, но все же наши врачи, медицинские сестры, младший медперсонал продолжают свою работу, спасая жизни круглосуточно, круглогодично, – говорится в сообщении.

По данным «КП – Якутия», МВД проводит проверку инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также устанавливаются личности лиц, устроивших потасовку в больнице.

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