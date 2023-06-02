От идеи до запуска производства. Как в Якутии придумали новый метод выявления рака шейки матки

Одна из самых распространенных видов онкологии среди женщин - рак шейки матки. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Всемирная организация здравоохранения признала распространенность рака шейки матки глобальной проблемой. Инновационный метод диагностики злокачественных новообразований у женщин предложила ученый из Якутии.

Рак шейки матки: симптомы и уровень заболеваемости в России и в Якутии

Уже пятый год это заболевание в республике исследует кандидат медицинских наук, руководитель лаборатории «Арктический медицинский центр» ЯНЦ КМП Ирина Кононова. По ее словам, уже давно существует скрининг для выявления рака шейки матки, после которого проводится профилактика для предупреждения рака, но многие пациентки пропускают проведение анализа.

– Процедура достаточно болезненная, во время ее проведения соскабливаются клетки с поверхности шейки матки и ее канала специальным шпателем и щеточкой. Размышляя об этом, я пришла к идее моего изобретения – цервикального электрода.

Ирина Кононова исследует проблему рака шейки матки на территории республики с 2018 года. Фото из архива Ирины Кононовой

По задумке автора, новым прибором можно будет выявлять измерять электрическое сопротивление тканей шейки матки и ее канала. Этот анализ будет практически безболезненным, без забора биологического материала. Такой тест позволит гинекологам выявить онкопатологию шейки матки уже во время врачебного приема.

Источник KP.RU

Электрод и электроизмерительный прибор для него компактные и легкие, что оценят врачи, которые проводят медобследования в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Благодаря этому удастся повысить охваты женщин для выявления предрака и рака шейки матки, считает исследователь.

Первые попытки изготовления цервикального электрода

Изобретение было запатентовано в 2021 году. В 2022 году Ирина Кононова передала права на патент Якутскому научному центру комплексных медицинских проблем, чтобы совместными усилиями продвигать разработку. Тогда же было получено стартовое финансирование, но прогнозировать окончание медицинского исследования крайне сложно. От идеи до использования врачами требуется много времени, говорит ученый.

Фото из архива Ирины Кононовой

В стенах технопарка Самарского медицинского университета собран первый экспериментальный образец цервикального электрода. Другой партнер проекта – производитель медицинских электроизмерительных устройств «Медасс» из Москвы, который будет калибровать электрод и создаст для него компьютерную программу.

– Сейчас совместными усилиями мы работаем над второй версией цервикального электрода. Активно исследуем то, какие у него должны быть параметры для максимального удобства врачей и пациенток, какие материалы и электрические характеристики подойдут, – отметила Ирина Кононова.

Первый экспериментальный прототип цервикального электрода. Фото из архива Ирины Кононовой

Участники проекта надеются в этом году закончить создание промышленного образца, запатентовать его, а также начать регистрацию в Минздраве России. Затем начнутся доклинические и клинические испытания с участием ведущих научных медицинских учреждений. К примеру, в числе первых прикоснуться к якутскому изобретению пожелали в Научном центре акушерства и гинекологии имени академика В. Кулакова в Москве.

Если новый цервикальный электрод получит положительные заключения специалистов, то он будет доступен для закупок в больницы по всей стране.

Не пропускайте прием у гинеколога!

Предрак и рак шейки матки могут проходить бессимптомно, и они выявляются только на приеме у гинеколога. Поэтому Ирина Кононова призывает не пропускать визиты к врачу.

– В возрасте от 18 лет и старше нужно проходить осмотр у гинеколога как минимум один раз в год. Выполняйте рекомендации врачей, тогда вы сохраните свое здоровье, – заключила она.

Источник: fnkc-fmba.ru

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