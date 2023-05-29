«В Якутии самый лучший зритель». Илья Данилевский – о новой роли в премьерном спектакле «Безумный день, или женитьба Фигаро»

Илья Данилевский рассказал о подготовке нового спектакля в Якутске. Фото: Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина

В конце июня один из ведущих театров Якутии представит премьеру спектакля «Безумный день, или женитьба Фигаро». О новой постановке и работе в театре «КП – Якутии» рассказал заслуженный артист республики Илья Данилевский.

Не просто комедия

Это пьеса французского драматурга Пьера Огюста де Бомарше о похождениях слуги графа Альмавива по имени Фигаро. Он известный весельчак и балагур, в этой части трилогии собирается жениться на горничной Сюзанне. Этому союзу пытается помешать граф, хоть он и женат, но сам положил глаз на юную особу.

Главную роль хитреца Фигаро сыграет заслуженный артист Якутии Степан Федоренко, его соперника за сердце дамы сыграет Илья Данилевский.

– Я не считаю, что мой персонаж злодей, его можно трактовать по-разному. У графа, конечно, свои тараканы в голове, но при этом он благородный, успешный человек. Для него очень важна репутация, он умеет преодолевать трудности с благородством. Он вроде и самый главный в этой провинции, но при этом его обманывают свои же слуги, за его спиной постоянно что-то происходит.

На репетиции "Безумный день, или женитьба Фигаро". Фото: Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина

В репертуаре театра уже немало комедий, но, по мнению актера, история Фигаро особенная и довольно многослойная.

– Пьеса писалась за пять лет до французской революции, в стране был напряженный период, когда четкая грань между высшим и низшим сословием начала стираться. Сами графы понимали, что теряют власть. Тогда все монологи Фигаро встречались овациями, актерам приходилось повторять их по два-три раза, потому что народу они были близки.

Данилевский уверен, что мировая классика XVIII века найдет своего почитателя и в наши дни.

– Мне кажется, этот спектакль понравится любому. Это не простая комедия, в ней есть над чем подумать. В пьесе поднимаются проблемы, знакомые всем: вопросы власти и подчинения, супружества, страсти и любви, достижения своих целей. В одном театре эту пьесу даже ставили как социальную драму. Каждый найдет здесь свои смыслы и ответы.

Мировая классика в интерпретации приглашенного режиссера

За постановку отвечает режиссер, заслуженный деятель искусств России Борис Ярыш, который приехал в Якутск из Брянска. Он уже познакомился с труппой, провел читку сценария и первые репетиции. То, как режиссер разбирает материал и общается с актерами, говорит о том, что он профессионал. С такими людьми, конечно, приятно работать, отмечает Данилевский.

– Когда режиссер приезжает впервые, то он полностью доверяется выбору директора, который и распределяет роли. Бывает, конечно, обидно, что главная роль достается не тебе. В любом случае каждый новый персонаж – лучший подарок для актера. Какой бы роль ни была, она привносит опыт.

Приглашенный режиссер Борис Ярыш на встрече с якутской труппой. Фото: Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина

Актерам уже представили макет сцены с декорациями в стиле 18 века. Уже понятно, что это будет спектакль, максимально приближенный к идее автора.

По его словам, для артиста премьера – это как Новый год, когда ты не знаешь, что там тебя ждет. Работу над новой пьесой он сравнил с открытием подарка.

Илья Данилевский – 20 лет на сцене

Нередко в театральной кассе, прежде чем купить билет, люди называют конкретную фамилию актера и интересуются, играет ли он в ближайшем спектакле. В том числе называют фамилию и Данилевского, который в этом году отмечает 20-летие служения Русскому театру.

Официально он был принят в труппу в 2005 года сразу после окончания Арктического государственного института культуры и искусств. Преданные поклонники якутской сцены могли видеть его в массовках еще с 2003 года.

Прошлогодняя премьера пьесы "АраППетра". Фото: Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина

– В детстве мечтал стать каскадером. После окончания учебы думал, может, актерство это не мое. Наверно, просто возраст такой, когда все сравниваешь и думаешь, а может, вообще надо было в трактористы пойти? Но сейчас абсолютно не жалею о своем выборе и не хочу ничего менять.

Сегодня он задействован почти во всех постановках Русского театра. Играет в спектаклях «Я буду ждать, даже если не придете», «Очи черные», «Капитанская дочка», «АраППетра», «Часы с кукушкой». В «Созвездии Марии» Данилевский исполняет главную роль полярного исследователя Василия Прончищева.

– Не могу сказать, что для меня какая-то роль исключительная. Это из серии назовите свою любимую песню или книгу – просто невозможно выбрать. Если ты как актер и не любишь роль, которую воплощаешь на сцене, то ты не актер, значит ты недостаточно влюбил себя в персонажа, даже если это злодей. Если не будешь понимать его, причины его поступков, тогда надо уходить из профессии.

Кадр со спектакля "Капитанская дочка". В роли Емельяна Пугачева директор и художественный руководитель театра Александр Лобанов.Фото: Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина

Русский театр – одно из самых популярных культурных мест Якутии. Это знают не только в Минкульте, но и сами актеры.

– Наш театр любим и посещаем, мы это видим и чувствуем. За это огромная благодарность нашим зрителям, без которых и театра не было бы. Конечно, когда начинается дачный сезон, многое меняется. Весной между театром и шашлыками, скорее, выберут последнее. Но есть и категория зрителей, которые по 10 раз приходят на один и тот же спектакль.

В числе таких востребованных постановок он вспомнил волшебную сказку Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь» и «Лавину» турецкого драматурга Тунджера Джюдженоглу. Оба спектакля уже в архиве театра. Такие пьесы похожи на праздник, манят вдохновляющей атмосферой и нетривиальными декорациями, а еще добавляют артисту мотивации и годов жизни, говорит Данилевский.

Пьеса "Дни Турбиных". Фото: Государственный академический русский драматический театр имени А. С. Пушкина

Актер абсолютно не согласен с мнением, что у северян зажатый и хмурый менталитет.

– На самом деле это не так. Это знаем не только мы, но и приезжие артисты отмечают, что в Якутии зритель один из лучших, такой искренний, теплый, принимающий. Думаю, в театр люди приходят отдохнуть, улыбнуться. В жизни и так хватает драм и трагедий, а люди хотят смеяться, наверно, поэтому у нас любят комедии. Вообще ходить в театр очень полезно, живое общение с залом бесценно. Приглашаю всех увидеть на нашей сцене мировую классику, это будет веселая, добрая комедия с красивыми костюмами и декорациями.

Премьера в Русском театре состоится 23, 24 и 25 июня. Билеты на сайте театра gardt.ru.

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