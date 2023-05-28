В Якутии исследуют массовую гибель рыб на озере Хампах

Массовая гибель рыб на одном из озер Якутии. Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

На одном из озер Якутии заметили кучу мертвой рыбы, прибившейся к берегу. В Минэкологии региона организовали проверку этого сообщения.

На днях в соцсетях распространилось фото с целым косяком погибших озерных обитателей. Утверждалось, что такую картину запечатлели на озере Хампах в селе Чуукаар Нюрбинского района. Местный комитет государственного экологического надзора оперативно отреагировал на фотофакт и обследовал эту местность.

Специалисты назвали наиболее вероятной причиной гибели рыб кислородное голодание в зимний период. Такое явление происходит в водоемах без течения. Отмечается, что подобные случаи ранее фиксировались в республике.

– Большинство озер Якутии являются термокарстовыми, они характеризуются небольшой площадью и малой глубиной. Их образование происходит в результате проседания грунта на месте протаивания подземных льдов. Со временем они высыхают и на их месте появляются аласы. Из-за малой глубины термокарстовые озера наиболее подвержены зимнему замору – это массовая гибель рыбы от удушья в результате кислородного голодания (гипоксии), вызванного недостатком или полным отсутствием растворённого в воде кислорода, – сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Но не исключается, что к такому исходу привело загрязнение озера. Чтобы установить истинную причину гибели рыб, будут отобраны и исследованы пробы воды.

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