Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В День российского предпринимательства, 26 мая, на Комсомольской площади в Якутске начала работу ХI городская специализированная выставка-ярмарка «Дача. Огород. Усадьба», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Она проходит в рамках форума-ярмарки «Якутск купеческий».

Дачников, садоводов и огородников приглашают подготовиться к новому сезону. Агрономы проведут консультации по выращиванию рассады кабачков, земляники и клубники, использованию садовых инструментов.

В субботу, 27 мая, пройдут семинары на темы «Умная теплица», «Применение биопрепаратов на дачном участке», «Посадка и уход за черной смородиной», консультации по выращиванию крупноплодной садовой земляники, вишни и крупноплодной смородины.

Ярмарка завершит работу в воскресенье.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.