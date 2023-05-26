Леонид Слуцкий предложил продвигать закон о сокращенной рабочей неделе

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Фото: Пресс-служба ЛДПР

В своей программной статье («Российская газета») лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предлагает серьезно пересмотреть количество рабочих дней в неделе. По его мнению, «круглосуточная молотилка» не способствует эффективной работе россиян.

По его мнению, у сокращенной рабочей недели есть и экономические, и социальные, и демографические преимущества. Жители страны смогут больше времени проводить с семьей. Это будет дополнительным стимулом для эффективной трудовой реализации в рабочее время. У людей появится дополнительное время на воспитание детей.

Такая инициатива лидера партии имеет под собой основу, так как наша жизнь превратилась в бесконечную беготню и погоню за успехом, считает замкоординатора регионального отделения Артем Тюньков.

- Успешный опыт с четырехдневкой проводят в ряде стран, например в Великобритании и Исландии. При этом производительность труда либо осталась на прежнем уровне, либо выросла. Тем более многие работодатели и без того отправляют сотрудников отдыхать еще в пятницу днем, так что на производственных процессах инициатива, думаю, не отразится, - отмечает член якутского регионального отделения ЛДПР Артем Тюньков.

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