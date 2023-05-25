Первоклассник из Якутска передал денежный приз за победу в спортивном соревновании бойцам на СВО

Фото: Республиканский центр национальных видов спорта им. В. Манчаары

Эрхан Габышев учится в первом классе в Якутской городской национальной гимназии. Он ловок, быстр, силен и умен. Эти качества помогли ему победить в спортивном соревновании на Кубок главы Якутии «Уол оҕо курэҕэ».

Это состязание для мальчиков-первоклашек школ Якутии. Они участвуют вместе с отцами, дедушками или опекунами. Стреляют из пневматической винтовки с упора с расстояния 10 метров, подтягиваются на перекладине, бегают на 60 метров, а также играют в русские шашки на 64 клетки и в национальную настольную игру хабылык.

Эрхан везде, кроме одного состязания, занял первое место. Где именно он стал вторым, не уточняется. Но в общем у него 6 баллов, у занявшего второе место Сахамина Кириллина из Горного района — 11 баллов, у третьего Кирсана Спиридонова из Намского — 13 баллов.

На награждении маленький чемпион неожиданно для всех вдруг заявил, что передает приз полностью якутским бойцам на СВО.

«По идее, в случае моей победы в соревнованиях Кубка главы за эти деньги я мечтал купить хороший велосипед, но в данное время победа нашей армии в СВО важнее, чем покупка велосипеда. Поэтому я все заработанные деньги передаю якутским бойцам, этим самым я хочу приблизить победу нашей страны в СВО», — сказал он.

Это 50 тысяч рублей. За второе место полагается 30 тысяч рублей, за третье — 20 тысяч.

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