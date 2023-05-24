«Обязательно покрасим». Горожан смутили свежие доски в башне Якутского острога

Надвратная башня Якутского острога располагается в начале улицы Аммосова. Фото: KP.RU

Жители столицы республики заметили в Старом городе строительные работы у надворной башни Якутского острога. «КП – Якутия» узнала, с чем связаны обновления.

Это одна из достопримечательностей исторического района города. Она была построена по старым чертежам современными мастерами в 2002 году. За 20 с лишним лет строение заметно истрепалось. Поэтому еще в сентябре прошлого года здесь начались подготовительные работы. К примеру, был демонтирован старый бетонный забор, установленный вплотную к башне.

Слева сентябрь 2022, справа май 2023. Фото: Зоя РОМАНОВА / KP.RU

– Она была построена к 370-летию вхождения Якутии в состав Российского государства. Мерзлота со временем начала выдавливать сваю забора, в результате пошло давление на само строение. В ближайшее время будет произведено усиление бетонного основания башни для того, чтобы её выровнять. Также будут подведены газовые сети, электричество, водоснабжение, канализация. Затем проведем благоустройство территории, прилегающей к башне, – пояснил депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) Александр Кошуков.

Многих горожан смутили свежие доски, которые бросаются в глаза на фоне потемневшего дерева. Депутат поспешил успокоить неравнодушных якутян. Оставлять такой контраст, конечно же, не будут. Все будет выкрашено в один цвет.

После обновления здесь откроется музей истории Якутии, в который будут перенесены многие экспонаты из исторического музея Александра Кошукова в Нерюнгри.

Александр Кошуков (в центре) принимает гостей в своем музее. Фото UlusMedia

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