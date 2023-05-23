В контактный зоопарк Якутска привезли двух найденных бельчат, измазанных в клее

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В понедельник, 22 мая, женщина, чье имя осталось неизвестным, нашла двух бельчат, измазанных в клейкой субстанции и прилипших к картону. Где именно она их обнаружила, не уточняется, но, предположительно, в Якутске.

Она как могла попыталась их отмыть и, не зная, что с ними делать, отнесла в Минэкологии Якутии. Сотрудники министерства, в свою очередь, передали найденышей в контактный зоопарк «Зоополис».

«Детки сильно замерзли, склеенная мокрая шерстка совсем не грела. Один был очень слабенький, и ему оказали реанимационную помощь. Насильно покормили кошачьим молочком и положили в гнездышко с обогревом в виде теплоковрика», — рассказали в зоопарке.

Работники боятся летального исхода. Но ночь бельчата пережили, а это уже хороший знак.

Обновление. Как оказалось, бельчат нашли на Сопке любви у парка «Урдэл». Женщина выгуливала своих собак и увидела картонную коробку. Бельчата лежали, обклеенные, там на боку. Как они туда попали и кто это с ними сделал, неизвестно.

В контактном зоопарке «КП — Якутия» рассказали, что зверенышей «искупали» в специальном песке. Им стало намного лучше, но шерсть уже не спасти, нужно ждать полную линьку.

Малышей подложили к той-пуделю, которая на днях родила. Она приняла своих новых детей.

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