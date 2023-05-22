Оказались рядом и не растерялись. В Якутии сварщик и оператор котельной спасли троих детей из пожара

Фото: ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутии)"

Поздно вечером сварщик Борис Ефипанов и оператор котельной Афанасий Николаев почти одновременно заметили пожар неподалеку, тут же каждый из них со своего участка бросились на помощь.

Пламя охватило один из домов по улице Ленина в селе Тосу Вилюйского района 16 мая. У горящего здания подросток пытался самостоятельно вывести и младших брату и сестру, но безуспешно. Подбежавшие мужчины помогли им выбраться на улицу.

Вскоре подъехала добровольная пожарная команда, потушившая пламя, спасла частный дом. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Якутии, огонь повредил стену, потолочное перекрытие веранды на площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

Интересно, что Борис и Афанасий не только соседи, но и коллеги работают на Халбакинском производственном участке ГУП «ЖКХ Якутии». О мужественном поступке рассказали их коллеги. – Мы себя героями не считаем. В такой ситуации любой бы не остался в стороне. Просто не растерялись и оказались рядом, — скромно прокомментировали неравнодушные мужчины.

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