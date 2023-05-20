В Якутске на Талом озере спасли мальчика, решившего побегать по льду

Фото: скриншот видео t.me/crimyakutiaru

Вечером 19 мая подросток решил совершить опасную прогулку по почти растаявшему льду Талого озера в центре Якутска. Идея оказалась так себе. Ему удалось добраться до большой льдины под мостом, но выбраться самостоятельно он уже не мог.

За этим наблюдали скопившиеся прохожие, которые вызвали экстренные службы. Но прошло 20 минут, а спасатели так и не приехали.

Тогда очевидцы раздобыли лестницу-стремянку. Вероятно, ее принесли из какого-то офисного здания вблизи озера. Мальчик благополучно поднялся под аплодисменты собравшихся горожан. Надеемся, что это послужит ему уроком, ведь эта прогулка могла закончиться гораздо печальнее.

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