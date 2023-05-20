В Якутске произошел массовый сбой связи и интернета

В аэропорту Якутска из-за сбоя интернета задержались рейсы. Фото: KP.RU

Утром 20 мая около 6 утра по местному времени, произошел обрыв волоконно-оптической линии связи на участке Нижний Бестях – Якутск.

Доступа к интернету лишились жители Якутска и близлежащих районов. Отсутствовало голосовое сообщение, мобильный интернет, телевидение.

Пресс-служба Ростелекома сообщила, что крупногабаритный транспорт повредил линию связи на участке Нижний Бестях – Якутск. В связи с этим у части абонентов отсутствует доступ в интернет, интерактивное ТВ.

Предварительно установлено, что магистральный кабель был поврежден крупногабаритным транспортом при переходе через дорогу. Аварийная бригада выехала на место повреждения и приступила к восстановительным работам. Доступ к интернету был восстановлен около 9:30 утра.

Из-за сбоя интернета в Якутске произошла задержка рейсов. Регистрацию проводили в ручном режиме, люди стояли в очереди по два-три часа. А люди вызывали такси по-старинке — голосуя на улице.

А люди вызывали такси по-старинке, голосуя на улице. Фото: KP.RU

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