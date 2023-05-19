«Бросалась на сотрудников с кулаками». В Якутске изъятие детей из семьи обернулось потасовкой

Фото: пресс-служба МВД Якутии

В Якутске выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

12 мая в полицию Якутска поступило заявление, что в соседней квартире дома по улице Кулаковского всю ночь пьянствуют взрослые, при этом с ними находятся малолетние дети.

На адрес прибыли инспекторы ПДН. По их словам, в коридоре находилась пьяная женщина, которая вела себя вызывающе, не пропускала сотрудников в квартиру и вела видеосъемку на смартфон.

В квартире же были обнаружены четверо маленьких детей, еда для них отсутствовала. По всей квартире стояли пустые бутылки от спиртных напитков и валялись окурки сигарет. Выяснилось, что в съемной однокомнатной квартире проживает 36-летняя уроженка Нюрбинского района с детьми в возрасте от полутора до шести лет и ее 38-летний ранее неоднократно судимый сожитель.

В тот день к ним в гости пришла 37-летняя жительница микрорайона Марха. Она оказалась тетей детей, и именно она вела съемку на смартфон. Позже она написала жалобу на полицейских в соцсетях.

В итоге всех троих взрослых увезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, а детей передали в Республиканский центр содействия семейному воспитанию, как оказавшихся в социально-опасном положении.

«Потащили на нижний этаж, заломили мне руки»

37-летняя тетя детей отправила свою версию событий редакциям практически всех крупных СМИ региона. По ее словам, она находилась в гостях у своих родственников и собиралась выйти на прием к врачу, когда в 10 часов утра раздался громкий стук в дверь.

Как рассказывает женщина, полицейские сперва не представились и сказали, что приехали изъять детей. Она поинтересовалась, на каком основании и начала вести съемку на телефон, тогда инспектор ПДН предъявил удостоверение.

«Когда я убрала телефон в карман, они втроем меня потащили на нижний этаж, заломили мне руки, толкали, раздвинули мне ноги и нагнули на подоконник в подъезде, при этом ударилась подбородком об подоконник, далее я плакала от боли», — пишет женщина.

Затем она рассказывает, что полицейские вошли в квартиру и ударили шокером ее брата-инвалида, схватили за волосы невестку, откинув в сторону, и увезли спящих детей. Затем взрослых увезли в отделение, где, по словам женщины, у нее возникла угроза выкидыша и началось кровотечение, а у ее брата — приступ эпилепсии. Далее женщину в 16 часов забрали на скорой помощи.

По словам женщины, сейчас у нее гипс на левой руке и угроза выкидыша, а также рекомендация полного покоя на месяц. Она спрашивает, должны ли так себя вести сотрудники полиции и кто ответит за содеянное.

«Вела себя агрессивно, бросалась с кулаками, билась об стену в коридоре»

Однако в полиции считают, что обвинения женщины ничем не обоснованы. Кроме того, были опубликованы фотографии квартиры, сделанные сотрудниками ПДН. На них видно большое количество пустых бутылок из-под спиртного, а само состояние квартиры довольно плачевное.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Фото: пресс-служба МВД Якутии

«37-летняя гостья при доставлении в отдел полиции вела себя агрессивно, бросалась на сотрудников с кулаками, находясь в Якутском республиканском наркологическом диспансере пиналась и билась об стену в коридоре. От прохождения медосвидетельствования отказалась», — говорится в сообщении МВД.

Женщину привлекли к административной ответственности по ст.20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Также в полиции отметили, что она была выписана из медучреждения в связи с прерыванием беременности еще до 12 мая.

Кроме того, мать четверых детей привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей и неповиновение сотруднику полиции. Также ее поставили на учет. Что касается отца детей, его также привлекли за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

«В камере административно-задержанных мужчина вел себя неадекватно, к нему была вызвана скорая помощь. В медучреждении у него было диагностировано состояние психоза на фоне чрезмерного употребления алкоголя „белая горячка“», — отметили в МВД.

Сейчас 38-летний мужчина находится на стационарном лечении в Якутском республиканском наркологическом диспансере.

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