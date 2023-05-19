«Ночь музеев – 2023» в Якутске: мастер-классы, выставки и музыкальные выступления

Фото: Национальный художественный музей Якутии

В субботу, 20 мая, стартует традиционная акция «Ночь музеев». Вас ждут нескучные мастер-классы, любопытные лекции и даже музыкальные выступления. «КП – Якутия» собрала программу мероприятий, которые пройдут в Якутске.

«История и истории» в Якутском музее Ярославского, 6+

Адрес: пр. Ленина, 5/2 к2

Телефон для справок: 42-51-74.

Стоимость: взрослый – 500 рублей, детский – 200 рублей (кроме платных мастер-классов). Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте.

19:00 — 19:30 торжественное открытие вечерней программы.

19:00 – 23:00 мастер-класс по плавлению железа по старинной якутской технологии от кузнецов на территории музея.

19:30 — 20:00 творческая встреча с мастером-кукольником Хаарчааной Баппаҕай по выставке «Костюмы. Традиции. Куклы» в Главном корпусе музея.

Фото: yakutmuseum.ru

19:30 – 20:00 авторские экскурсии Василия Попова и Нелли Кондаковой по выставке «Күөх боллох, мичик гын», посвященной традиционному занятию якутов – рыболовству в Главном корпусе музея.

19:30 – 22:00 показ диафильма из фондов музея в Доме-музее Ем. Ярославского.

19:30 – 22:00 платные мастер-классы по изготовлению традиционных якутских сережек (800 рублей) и косоплетки (1200 рублей) от студентов Якутского художественного училища им. П.П. Романова в Главном корпусе музея.

19:30 – 22:00 платные творческие мастер-классы в Детской комнате музея, стоимость 250 рублей.

19:30 – 22:00 платные творческие мастер-классы от педагогов Детского (подросткового) центра в Доме-музее Ем. Ярославского.

Фото: 2ГИС

С 19:30 лекция Сергея Слепцова «История дубель-шлюпки «Якуцкъ»: факты, события и судьбы» на территории музея рядом с кораблем. С 20:30 осмотр копии исторического судна «Якуцкъ».

20:00 — 20:30 авторские экскурсии Татьяны Старостиной «Традиционная одежда народов Якутии» по выставке «Костюмы. Традиции. Куклы» в Главном корпусе музея.

20:00 – 20:45 презентация тематического видео-ролика «Известные педагоги и наставники Якутии» к Году педагога и наставника в РФ из фондов

Фото: yakutmuseum.ru

Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) им. И.С. Жараева в этнографическом центре «Якутская юрта».

20:00 – 22:00 авторская экскурсия с элементами интерактива Валерия Корнилова «Оружие Победы» в экспозиционно-выставочном зале «Якутяне в годы ВОВ».

20:30 до 21:00 авторские экскурсии Василия Попова и Нелли Кондаковой по выставке «Күөх боллох, мичик гын», посвященной традиционному занятию якутов – рыболовству в Главном корпусе музея.

21:00 – 21:30 авторские экскурсии Татьяны Старостиной «Традиционная одежда народов Якутии» по выставке «Костюмы. Традиции. Куклы» в Главном корпусе музея.

21:00 – 22:00 творческая встреча с коневодом-путешественником Дугуйданом Винокуровым «Улуу дьоммут суолунан» в этнографическом центре «Якутская юрта».

95-летие со дня основания Национального художественного музея Якутии, 6+

Адрес: Кирова, 9. Будет работать точка по продаже кофе и приятных сладостей.

Стоимость билетов: 300-800 рублей (скидки льготникам при предъявлении документов), дети до 7 лет бесплатно. Вход на мастер-классы оплачивается отдельно. Количество мест ограничено. Билеты доступны по Пушкинской карте по ссылке.

Арт-медиация

Особая экскурсия по постоянной выставке «Русское и Отечественное искусство XVIII-XX вв» и временной выставке «В диалоге времен» из собрания Таймырского дома народного творчества (г. Дудинка, Красноярский край).

Время: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, экспозиционные залы 1, 3 этажей

Фото: НХМ Якутии

Тематическая экскурсия по выставке «Иван Шишкин. Живопись и графика»

Время: 19.00, 20.00, 21.00, зал «Графика Якутии» на 2 этаже

Открытая беседа «Anima mundi versus corpus mundi» с Дандар-ламой северного Дацана

Диалог души и тела о магии тела, души и искусства на фоне выставки «Атлас тибетской медицины» из собрания музея Республики Бурятия.

Время: 19.15-20.15, выставочный зал на 1 этаже

Тематическая экскурсия «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из собрания Национального музея Республики Бурятия.

Время: 20.30, 21.00, 21.30, выставочный зал на 1 этаже

Фото: НХМ Якутии

Воркшоп «Коврик» из лоскутков-треугольников ткани

На арт-практикуме каждый сможет из обрезков любой ткани создать экологичный и утилитарный предмет в виде коврика.

Время: 19.00-22.00, выставочный зал на 3 этаже

Мастер-класс «Золотые листья. Интерьерная картина» по флоротипии

Время:19.00, 20.00, 21.00, 2 зал «Отечественное искусство» на 1 этаже

Стоимость: 750 руб. Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте

Концерт классической музыки учащихся Высшей школы музыки им. В.А. Босикова

Время: 19.15-19.45, фойе 2-го этажа

Арт-медиация

Особая экскурсия по постоянной выставке «Искусство Якутии XIX-XXI в» и мультимедийной выставке-путешествии «Достояние Республики» с демонстрацией виртуальной экскурсии по Ленским столбам

Время: 19.00-20.15, 21.30-22.30, экспозиционные залы 2, 3 этажей

Фото: НХМ Якутии

Творческая встреча с художником-живописцем Эдуардом Васильевым н

Время: 20.00-21.00, выставочный зал №3 на 1 этаже

Творческая встреча с художником-живописцем Андреем Чикачевым

Время: 21.00-22.00, 2 этаж, 3 зал «Искусство Якутии

Мастер-класс «Якутские мотивы» по живописи акрилом от художника-живописца Семена Нучеканова (12+)

Время: 19.00, 21.00, 2 этаж, 2 зал «Искусство Якутии»

Стоимость: 1 200 руб. Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте*

Мастер-класс «Кэрэ оhуор» по росписи на сумке-шоппер

Время: 19.00, 20.00, 21.00, 2 этаж, 1 зал «Искусство Якутии»

Стоимость: 1 000 руб. Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте

Театральный перформанс

Фрагмент спектакля «Сон шамана» от Театра Олонхо и выступление ансамбля «Сияние Севера»

Время: 20.15-20.45, фойе 2-го этажа

Фото: 2ГИС

Электронный «Этно-хаус» cет от dj Dobun

Время: 22.30-23.00, фойе 2-го этажа

«История музея в лицах, событиях и артефактах»

Фотопроект к 95-летию со дня основания НХМ Якутии

Время: 19.00-22.00, коридор 1-го этажа

Open talk «Известный и неизвестный Лев Габышев»

В рамках выставки к 100-летию со дня рождения художника-живописца

Время: 19.45-20.15, фойе 2-го этажа

Фото: Минкульт Якутии

Территория детского творчества «Музейная шкатулка», 6+

Мастер-класс по аппликации (коллаж) и рисованию.

Время: 19.00-22.00, Центр музейной педагогики и детского творчества, 1 этаж

Музейная акция «Сonnecting zone»

Коллективное создание арт-объекта по мотивам триптиха «Седой Вилюй» академика А.Н. Осипова к Году труда в Якутии

Время: 19.00-22.00, фойе 2-го этажа

Фото: Минкульт Якутии

Арт-практикум «Открытка хенд-мейд» в технике линогравюры

Каждый желающий сможет напечатать оттиск на переработанной бумаге с элементами якутских узоров до портретов известных личностей.

Время: 19.00-22.00, холл 3 этажа

Розыгрыш по входным билетам

Будут разыгрываться произведения 9 якутских художников, в том числе Михаила Старостина и Миры Аргуновой, в также сертификаты и ювелирные изделия от партнеров. Суперприз от партнеров – сертификат на 10 тысяч руб. от салона кожи и меха. Суперприз от музея – уникальный каталог «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII-XVIII вв. в музеях мира: Музеи Германии».

Время: 22.00-22.30, фойе 2-го этажа

Вечер в историческом парке «Россия – моя история»

Адрес: К. Уткина, 5

Стоимость: 300 руб.

12.00-20.00 работа всех мультимедийных экспозиций Исторического парка «Россия – Моя история». Все выставочные залы.

12.00 -20.00 мини-выставка музейных экспонатов и профессиональных реплик (каменные орудия труда, неолит — керамика). Фойе 1 этажа

Фото: Минкульт Якутии

18.00 «Погребальная археология в Якутии», лекция этнографа Александры Прокопьевой. Фойе 1 этажа

19.00 «Магия волос и накосные украшения якутов», лекция доцента Исторического факультета СВФУ Капитолины Яковлевой. Фойе 1 этажа

19.00 Рисуночное письмо по юкагирской пиктографии. Мастер-класс иллюстратора Екатерины Суржаниновой. Фойе 1 этажа

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