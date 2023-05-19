«Ночь музеев – 2023» в Якутске: мастер-классы, выставки и музыкальные выступления

Фото: Национальный художественный музей Якутии
В субботу, 20 мая, стартует традиционная акция «Ночь музеев». Вас ждут нескучные мастер-классы, любопытные лекции и даже музыкальные выступления. «КП – Якутия» собрала программу мероприятий, которые пройдут в Якутске.
Адрес: пр. Ленина, 5/2 к2
Телефон для справок: 42-51-74.
Стоимость: взрослый – 500 рублей, детский – 200 рублей (кроме платных мастер-классов). Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте.
19:00 — 19:30 торжественное открытие вечерней программы.
19:00 – 23:00 мастер-класс по плавлению железа по старинной якутской технологии от кузнецов на территории музея.
19:30 — 20:00 творческая встреча с мастером-кукольником Хаарчааной Баппаҕай по выставке «Костюмы. Традиции. Куклы» в Главном корпусе музея.
Фото: yakutmuseum.ru
19:30 – 20:00 авторские экскурсии Василия Попова и Нелли Кондаковой по выставке «Күөх боллох, мичик гын», посвященной традиционному занятию якутов – рыболовству в Главном корпусе музея.
19:30 – 22:00 показ диафильма из фондов музея в Доме-музее Ем. Ярославского.
19:30 – 22:00 платные мастер-классы по изготовлению традиционных якутских сережек (800 рублей) и косоплетки (1200 рублей) от студентов Якутского художественного училища им. П.П. Романова в Главном корпусе музея.
19:30 – 22:00 платные творческие мастер-классы в Детской комнате музея, стоимость 250 рублей.
19:30 – 22:00 платные творческие мастер-классы от педагогов Детского (подросткового) центра в Доме-музее Ем. Ярославского.
Фото: 2ГИС
С 19:30 лекция Сергея Слепцова «История дубель-шлюпки «Якуцкъ»: факты, события и судьбы» на территории музея рядом с кораблем. С 20:30 осмотр копии исторического судна «Якуцкъ».
20:00 — 20:30 авторские экскурсии Татьяны Старостиной «Традиционная одежда народов Якутии» по выставке «Костюмы. Традиции. Куклы» в Главном корпусе музея.
20:00 – 20:45 презентация тематического видео-ролика «Известные педагоги и наставники Якутии» к Году педагога и наставника в РФ из фондов
Фото: yakutmuseum.ru
Национального центра аудиовизуального наследия народов РС(Я) им. И.С. Жараева в этнографическом центре «Якутская юрта».
20:00 – 22:00 авторская экскурсия с элементами интерактива Валерия Корнилова «Оружие Победы» в экспозиционно-выставочном зале «Якутяне в годы ВОВ».
20:30 до 21:00 авторские экскурсии Василия Попова и Нелли Кондаковой по выставке «Күөх боллох, мичик гын», посвященной традиционному занятию якутов – рыболовству в Главном корпусе музея.
21:00 – 21:30 авторские экскурсии Татьяны Старостиной «Традиционная одежда народов Якутии» по выставке «Костюмы. Традиции. Куклы» в Главном корпусе музея.
21:00 – 22:00 творческая встреча с коневодом-путешественником Дугуйданом Винокуровым «Улуу дьоммут суолунан» в этнографическом центре «Якутская юрта».
Адрес: Кирова, 9. Будет работать точка по продаже кофе и приятных сладостей.
Стоимость билетов: 300-800 рублей (скидки льготникам при предъявлении документов), дети до 7 лет бесплатно. Вход на мастер-классы оплачивается отдельно. Количество мест ограничено. Билеты доступны по Пушкинской карте по ссылке.
Арт-медиация
Особая экскурсия по постоянной выставке «Русское и Отечественное искусство XVIII-XX вв» и временной выставке «В диалоге времен» из собрания Таймырского дома народного творчества (г. Дудинка, Красноярский край).
Время: 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, экспозиционные залы 1, 3 этажей
Фото: НХМ Якутии
Тематическая экскурсия по выставке «Иван Шишкин. Живопись и графика»
Время: 19.00, 20.00, 21.00, зал «Графика Якутии» на 2 этаже
Открытая беседа «Anima mundi versus corpus mundi» с Дандар-ламой северного Дацана
Диалог души и тела о магии тела, души и искусства на фоне выставки «Атлас тибетской медицины» из собрания музея Республики Бурятия.
Время: 19.15-20.15, выставочный зал на 1 этаже
Тематическая экскурсия «Атлас тибетской медицины. Древние секреты долголетия» из собрания Национального музея Республики Бурятия.
Время: 20.30, 21.00, 21.30, выставочный зал на 1 этаже
Фото: НХМ Якутии
Воркшоп «Коврик» из лоскутков-треугольников ткани
На арт-практикуме каждый сможет из обрезков любой ткани создать экологичный и утилитарный предмет в виде коврика.
Время: 19.00-22.00, выставочный зал на 3 этаже
Мастер-класс «Золотые листья. Интерьерная картина» по флоротипии
Время:19.00, 20.00, 21.00, 2 зал «Отечественное искусство» на 1 этаже
Стоимость: 750 руб. Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте
Концерт классической музыки учащихся Высшей школы музыки им. В.А. Босикова
Время: 19.15-19.45, фойе 2-го этажа
Арт-медиация
Особая экскурсия по постоянной выставке «Искусство Якутии XIX-XXI в» и мультимедийной выставке-путешествии «Достояние Республики» с демонстрацией виртуальной экскурсии по Ленским столбам
Время: 19.00-20.15, 21.30-22.30, экспозиционные залы 2, 3 этажей
Фото: НХМ Якутии
Творческая встреча с художником-живописцем Эдуардом Васильевым н
Время: 20.00-21.00, выставочный зал №3 на 1 этаже
Творческая встреча с художником-живописцем Андреем Чикачевым
Время: 21.00-22.00, 2 этаж, 3 зал «Искусство Якутии
Мастер-класс «Якутские мотивы» по живописи акрилом от художника-живописца Семена Нучеканова (12+)
Время: 19.00, 21.00, 2 этаж, 2 зал «Искусство Якутии»
Стоимость: 1 200 руб. Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте*
Мастер-класс «Кэрэ оhуор» по росписи на сумке-шоппер
Время: 19.00, 20.00, 21.00, 2 этаж, 1 зал «Искусство Якутии»
Стоимость: 1 000 руб. Билеты в кассе музея и по Пушкинской карте
Театральный перформанс
Фрагмент спектакля «Сон шамана» от Театра Олонхо и выступление ансамбля «Сияние Севера»
Время: 20.15-20.45, фойе 2-го этажа
Фото: 2ГИС
Электронный «Этно-хаус» cет от dj Dobun
Время: 22.30-23.00, фойе 2-го этажа
«История музея в лицах, событиях и артефактах»
Фотопроект к 95-летию со дня основания НХМ Якутии
Время: 19.00-22.00, коридор 1-го этажа
Open talk «Известный и неизвестный Лев Габышев»
В рамках выставки к 100-летию со дня рождения художника-живописца
Время: 19.45-20.15, фойе 2-го этажа
Фото: Минкульт Якутии
Территория детского творчества «Музейная шкатулка», 6+
Мастер-класс по аппликации (коллаж) и рисованию.
Время: 19.00-22.00, Центр музейной педагогики и детского творчества, 1 этаж
Музейная акция «Сonnecting zone»
Коллективное создание арт-объекта по мотивам триптиха «Седой Вилюй» академика А.Н. Осипова к Году труда в Якутии
Время: 19.00-22.00, фойе 2-го этажа
Фото: Минкульт Якутии
Арт-практикум «Открытка хенд-мейд» в технике линогравюры
Каждый желающий сможет напечатать оттиск на переработанной бумаге с элементами якутских узоров до портретов известных личностей.
Время: 19.00-22.00, холл 3 этажа
Розыгрыш по входным билетам
Будут разыгрываться произведения 9 якутских художников, в том числе Михаила Старостина и Миры Аргуновой, в также сертификаты и ювелирные изделия от партнеров. Суперприз от партнеров – сертификат на 10 тысяч руб. от салона кожи и меха. Суперприз от музея – уникальный каталог «Материальная и духовная культура народов Якутии XVII-XVIII вв. в музеях мира: Музеи Германии».
Время: 22.00-22.30, фойе 2-го этажа
Адрес: К. Уткина, 5
Стоимость: 300 руб.
12.00-20.00 работа всех мультимедийных экспозиций Исторического парка «Россия – Моя история». Все выставочные залы.
12.00 -20.00 мини-выставка музейных экспонатов и профессиональных реплик (каменные орудия труда, неолит — керамика). Фойе 1 этажа
Фото: Минкульт Якутии
18.00 «Погребальная археология в Якутии», лекция этнографа Александры Прокопьевой. Фойе 1 этажа
19.00 «Магия волос и накосные украшения якутов», лекция доцента Исторического факультета СВФУ Капитолины Яковлевой. Фойе 1 этажа
19.00 Рисуночное письмо по юкагирской пиктографии. Мастер-класс иллюстратора Екатерины Суржаниновой. Фойе 1 этажа
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.