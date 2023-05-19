С 21 мая река Лена может подтопить микрорайон Даркылах в Якутске

Фото: ГУ МЧС России по Якутии

На реке Лене в Ленском и Олекминском районах наблюдается ледоход и понижение уровня воды. В районе Якутска и Покровска ожидается подъем превышающий максимальный уровень весеннего половодья, сообщает Управление Якутского ГУМС.

Река Лена

В пределах центрального района суточный рост уровня воды составляет 70-130 см, наблюдается густой ледоход. На участке Покровск – Якутск – Кангалассы с 21 по 24 мая ожидается формирование максимальных уровней весеннего половодья, равный на 20-60 см выше нормы. К примеру, в Покровске подъем составит 850-880 см, в Табаге – 880-920 см, в Якутске – 650-700 см, в Кангалассах – 860-900 см над нулем поста. Вода выйдет на пойму, ожидается подтопление пониженных участков микрорайона Даркылах (застройка вне дамбы).

У населенного пункта Кытыл-Дюра Хангаласского района уровень воды спадает, по состоянию на утро 19 мая он понизился до отметки 1553 см, что на 78 см ниже отметки подтопления. В ближайшие сутки- двое понижение продолжится.

У затопленного ранее села Ситте Кобяйского района сохраняется высокий уровень воды, на 19 мая он составил 203 см, при отметке начала подтопления 167 см. В ближайшие дни спад воды продолжится.

У гидропоста Сангары Кобяйского района отмечается подвижка льда, уровень воды за сутки повысился на 80 см. 19 мая ожидается ледоход, в сроки близкие к норме. На участке Жиганск – Кюсюр вскрытие реки ожидается с 25 по 31 мая.

Река Алдан

На участке Томмот – Усть-Миль — Эльдикан в пределах Алданского и Усть-Майского районов продолжается повышение уровня воды с интенсивностью от 50 до 100 см, в Томпонском районе 5-20 см за сутки. Наблюдается ледоход различной интенсивности.

Река Вилюй

У гидропоста Нюрба 18 мая сформировался максимальный уровень весеннего половодья и достиг отметки 925 см над нулем поста, что на 1,7 м выше нормы. На участке Верхневилюйск – Вилюйск с 22 по 25 мая уровень воды будет выше на 0,8-1,6 м выше нормы.

Нижняя кромка ледохода отмечается в пределах Кобяйского района. Днем 18 мая, что на 4 суток раньше нормы, у гидропоста Хатырык – Хомо начался густой ледоход. Уровни при вскрытии на 2,0 м выше средних многолетних значений. В устьевом участке реки, у гидропоста Промышленный, отмечаются подвижка льда и разводья. 20-21 мая, что на 3-4 суток раньше нормы, ожидается ледоход, уровни воды при вскрытии предполагаются на 1,5-2,0 выше нормы.

Север Якутии

На реке Яна на участке Верхоянск – Батагай, наблюдается повышение уровня воды с интенсивностью от 50 до 100 см за сутки, наблюдается подвижка льда и разводья, 20-22 мая, что на сутки — двое раньше нормы. На реке Сартанг между селами Юнкюр и Бала в пределах Верхоянского района наблюдается подвижка льда и разводья.

На Индигирке и ее притоках преобладает незначительный подъем, отмечаются закраины и вода на льду. На участке Усть-Нера – Усть-Мома 20-22 мая ожидается подвижка льда.

На Колыме нижняя кромка ледохода наблюдается в пределах Верхнеколымского района. У гидропоста Зырянка продолжается понижение, отмечается редкий ледоход. На реке Ясачная (левый приток Колымы) наблюдаются подъем, подвижка льда и разводья.

В ближайшие сутки – двое ожидается ледоход. У Среднеколымска суточный рост составил 60 см, отмечаются закраины и вода на льду, в ближайшие сутки – двое ожидается подвижка льда.

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