«Встаю в 6 утра, чтобы соседи могли выехать». Жители дома в центре Якутска жалуются на провалы на парковке

Жители Якутска страдают из-за провалов на парковке. Фото: KP.RU

Пока власти Якутска локализуют яму возле Японского дома, жильцы дома на улице Чернышевского уже полмесяца страдают от провалившейся парковки. «КП – Якутия» прогулялась по маленькому двору, превратившемуся в ловушку для автомобилистов.

В прошлом году «Водоканал» менял трубы у дома №22/2 по улице Чернышевского и, завершив, работы оставил после себя ямы. Весной растаявший снег обнажил эти недоделки, и утром 28 апреля местные жители увидели, что лишились существенной части парковки.

На яму пожаловались в управу Октябрьского округа. К удивлению жильцов оперативно отреагировал именно «Водоканал», который в тот же день отправил песок и работников закапывать ямы.

Вид на парковку дома по адресу Чернышевского 22/2. Фото предоставлено Кюннээйэ Сергеевой

Но это не особо помогло, потому что вскоре земля вновь начала проваливаться. К примеру, спустя пару дней во двор этого дома с трудом проехала пожарная машина, медленно лавировавшая между ямами и припаркованными автомобилями.

Повезло, что в тот вечер парковка была полупуста, потому что если бы там обычное количество машин, то пожарные бы не смогли проехать, никого не задев, считает местная жительница Кюннээйэ Сергеева, чей автомобиль на днях пострадал.

– Кто-то проезжал и исцарапал мою машину, так же повредили еще одну соседскую. Камеры в этот день не работали, поэтому найти виновника не удалось. В салоне мне сказали, что ремонт обойдется в 10 тысяч рублей, – отмечает она.

Фото предоставлено Кюннээйэ Сергеевой

На месте провалов автомобили буксуют и застревают в песке, поэтому там перестали парковаться.

– Из-за того, что мест на парковке стало в разы меньше, приходится блокировать чужие машины. Мне могут позвонить в 6 утра соседи и попросить отъехать. Что делать, приходится вставать, отгонять машину, затем вставать на их место. Разве так должен выглядеть двор в центре города? – возмущается Кюннээйэ.

Так выглядит двор 18 мая 2023 года. Фото: KP.RU

В управе Октябрьского округа девушке ответили, что жить в таком режиме придется еще долго. Капитальное благоустройство их двора планируется лишь в 2024 году, если удастся пройти конкурс. Ямочный ремонт пообещали провести лишь в сентябре.

В целом дорога, которая идет мимо этого дома и двух соседних, больше похожа на полосу препятствий. Автомобилистам и пешеходам приходится преодолевать несколько довольно глубоких ям и торчащий люк.

Состояние дороги во дворе домов возле Зеленого луга. Фото: KP.RU

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