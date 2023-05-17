«Работали за еду». В Якутске осудили сутенера, который заставил заниматься проституцией двух девочек-подростков

В Якутске школьниц заставляли заниматься проституцией Фото: Евгения ГУСЕВА

Перед судом предстал 18-летний житель Якутска, склонивший к проституции школьниц, сообщает Верховный суд Якутии.

В марте 2022 года парень принудил стать проститутками знакомых девочек 16 и 13 лет. Через интернет он находил клиентов, вел с ними переписку и устанавливал стоимость услуг. Для интимных встреч молодой сутенер снимал помещения.

По словам одной из девочек, деньги за услуги переводились на счета организатора секс-бизнеса, правда сам «работодатель» не выдавал зарплату своим «сотрудницам», а лишь покупал им еду.

Якутский городской суд признал парня виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме организации незаконного бизнеса и вовлечения в проституцию подростков, в этом решении учитывался тот факт, что у совершеннолетнего подсудимого был половой акт с девочкой 13 лет.

Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию на этот приговор, но оставил назначенное наказание без изменения.

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