В Якутске обновили Сквер молодежи на Теплом озере

В Якутске преобразился Сквер молодежи. Фото: KP.RU

В Якутске стартовал «Зеленый марафон», в рамках которого состоялся массовый субботник и косметический ремонт Сквера молодежи на Теплом озере.

С 2012 года компания «Сбер» проводит эту акцию в 60 городах России, в которой ежегодно участвуют около 140 тысячи человек. Проект включает в себя спортивно-массовые, экологическекие, социальные и благотворительные мероприятия.

Представители «Сбера» в Якутске, центра «Мои документы» и управы Автодорожного округа. Фото: KP.RU

В этом году в Якутске под знаком «Зеленого марафона» провели благоустройство на территории Теплого озера. 12 мая 150 человек вышли на субботник, в их числе сотрудники «Сбера» и центра «Мои документы». Они убрали мусор вокруг одной из крупных достопримечательностей города и собрали более 300 мешков мусора. Также благодаря акции посвежел Сквер молодежи.

– Мы прибрали территорию и самого сквера и побелили стелу. Поставили здесь 3 лавочки, чтобы жителям города было приятно отдохнуть и полюбоваться на озеро, которое, надеюсь, с каждым годом будет становиться только красивее. Благодарю наших партнеров руководство и сотрудников центра «Мои документы», откликнувшихся на наш призыв, и управу Автодорожного округа за предоставленный транспорт. Надеемся, горожане оценят это обновление, – сказал заместитель управляющего Якутским отделением Сбербанка Владимир Камашев.

«Распаковка» новых скамеек в Сквере молодежи. Фото: KP.RU

Заместитель руководителя центра «Мои документы» Максим Ефремов считает, что подобные коллаборации помогут добиться новых свершений в деле защиты окружающей среды.

– Мы подписали соглашение со «Сбером» о развитии совместного волонтерского движения Уверен, что объединив наши усилия, мы сумеем внести посильный вклад в развитие города, – отметил он.

Фото: KP.RU

От лица управы Автодорожного округа участников акции поблагодарила специалист Елизавета Попова. Она выразила надежду, что жители будут бережно относиться к скверам и природе.

«Зеленый марафон» в Якутске продолжится спортивным праздником

Все это только первая часть «Зеленого марафона» в Якутске. В эту субботу, 20 мая на стадионе «Юность» состоя забеги для взрослых и детей и множество других активностей.

– Приглашаем всех с 9 утра до 14 часов на стадион «Юность». Берите с собой детей, вас ждут призы, аниматоры, розыгрыш лотереи среди участников забега. Приходите, будет интересно, – подытожил Владимир Камашев.

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