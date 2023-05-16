«Я не могла снять с мальчика мерки»: в Якутске швея отказалась обслужить мать с 7-летним ребенком-аутистом

Фото: SakhaDay

Жительница Якутска пожаловалась на дискриминацию со стороны сотрудницы ателье. Как пишет SakhaDay, женщина хотела заказать пошив жилетки своему 7-летнему сыну, страдающему аутизмом. Однако швея отказалась выполнять заказ и выгнала мать с ребенком.

Как рассказала Нюргуяна Петрова, ее сын Бронислав сейчас заканчивает детский сад «Звездочка» – там он ходит в группу для детей с особенностями развития. Мама решила заказать мальчику жилет на выпускной. После нескольких звонков женщина предварительно договорилась на пошив с ателье «Анжелика».

«Мы пришли в незнакомое место, конечно, ребенок немного помычал, так как не умеет говорить. И тут швея начала спрашивать брезгливым тоном: «Почему он у тебя мычит?» На что я ответила, что Бронислав аутист, у него инвалидность. Она выпучила глаза и начала кричать, что нужно было предупреждать заранее», – рассказала Нюргуяна.

В итоге швея, по словам матери, в грубой форме выставила их за дверь. Нюргуяна заявила, что часто сталкивается с дискриминацией, но этот случай оказался самым диким на ее памяти.

В беседе с SakhaDay швея рассказала, что отказалась принимать мальчика из-за нетипичного поведения. По ее словам, ребенку требовался «индивидуальный подход», и как работать с такими детьми, она не знает.

«Я не смогла снять с мальчика мерки, потому что он начал кричать. Когда я подошла к нему, он отошел от меня. Может, я ему не понравилась. Как я могла сшить ему, примерять в дальнейшем? В этой ситуации еще меня хотят сделать крайней?! Его мама должна была предупредить меня, что ребенок с диагнозом, потому что он был не готов. Я не делала резких движений, а ребенок начал паниковать, когда я начала снимать мерки», – рассказала женщина.

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