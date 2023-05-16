В Якутии арестовали мужчину, который задушил собутыльника и сжег его квартиру

Фото: СК Якутии

Якутские правоохранители взяли под стражу 36-летнего жителя Нерюнгри, которого подозревают в убийстве приятеля. Уголовное дело было заведено после пожара в одной из квартир города: в ней после тушения обнаружили тело со следами насильственной смерти.

В СК восстановили картину рокового вечера: по данным следователей, двое мужчин распивали спиртное, и у гостя возник конфликт с хозяином жилища. Он ударил соперника по голове, после чего задушил его бельевой веревкой.

Чтобы скрыть следы, гость решил поджечь квартиру и сбежал. Однако пожар был быстро потушен, тело со следами удушения найдено, а следом был оперативно задержан и сам виновник.

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, чтобы собрать доказательную базу. Однако мужчине уже предъявили обвинения и заключили его под стражу. Якутянина обвиняют по статье 105 УК РФ об убийстве – отдельного дела за поджог квартиры на него не завели.

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