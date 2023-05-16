«Я лучше умру на сцене, чем лежа в кровати». Трагичная судьба якутского певца Александра Самсонова – Айыы Уола

В Якутске планируют установить памятник музыканту Александру Самсонову – Айыы уола. Коллаж: wikipedia.org / Центр компетенций Leto

Музыкант и автор собственных песен Александр Самсонов, больше известный в Якутии как Айыы Уола, ушел из жизни в возрасте всего 20 лет. Поклонники его творчества и близкие мечтают о том, чтобы увековечить его имя в Якутске, сообщает Центр компетенций по вопросам городской среды Leto.

«Я лучше умру на сцене, чем лежа в кровати». Кто такой Айыы Уола

Александр Самсонов родился в 1978 году в селе Улахан-Ан Хангаласского района. Как вспоминает его мама Марфа Самсонова, с самого раннего детства мальчик тянулся к музыке. В два года он на слух наиграл на фортепиано мелодию песни «Летчик над тайгою», которая звучала по радио. В детском саду был солистом ансамбля и во время одного из соревнований исполнил песню, подыгрывая себе на баяне.

Талант развивался и в школе, где он начал активно участвовать в различных конкурсах и выучился еще и игре на гитаре. В 7 классе основал свою группу «Дьукээбил» (с якутс. Яз северное сияние), участников которой обучал сам. С того момента Александр начал писать стихи и песни. Помимо музыки, занимался каратэ и лёгкой атлетикой.

В год выпуска из школы, проявились первые признаки болезни. С октября 1995 года по май 1996 года парень постоянно лежал в больницах, пока врачи не поставили неизлечимый диагноз капилляротоксикоз почечной формы, которую еще называют геморрагическим васкулитом или болезнью Шенелейн-Геноха. Это аутоиммунное поражение мелких артерий — они становятся хрупкими, повышается их проницаемость, что вызывает нарушение микроциркуляции, микротромбозы, множественные мелкие кровоизлияния (геморрагии).

Пока парень лежал в больницах написал большинство своих песен. Из-за серьезного диагноза от игры на гитаре у Александра постоянно шла кровь из пальцев, но он терпел и не бросал музыку. В поисках спасения его мама обращалась к народным целителям. По ее словам, одна из них помогла сыну встать на ноги и сообщила, что ему надо выжить до 24 лет, тогда он сможет победить болезнь. Когда он почувствовал улучшение, он занялся выпуском своих альбомов.

Впервые перед большой аудиторией Самсонов выступил в 1996 году на национальном якутском празднике Ысыах, после которого к нему пришла слава и приглашение на множество мероприятий. К примеру, он был на разогреве группы «А’Студио», которая приезжала в рамках Первых международных спортивных игр «Дети Азии».

Памятник Айыы уола в его родном селе Улахан-Ан Хангалаского района. Фото: ЯСИА

Врачи рекомендовали молодому пациенту покой, но уверенно шел на сцену, где отдавал всего себя. Принимал обезбаливающие и танцевал на сцене. Каждое выступление заканчивалось болью и кровоточением конечностей.

– Я лучше умру на сцене, чем лежа в кровати, — тогда я буду самым счастливым человеком, — говорил он.

Псевдоним Айыы Уола в 1997 предложила мама в надежде, что якутские божества Айыы всегда будут с ее сыном. В тот же год вышел первый альбом «Эһиэхэ аныыбын» («Посвящаю вам») тиражом 1000 экземпляров прошла. Презентация прошла в Центре культуры в Покровске. Местные организации финансово поддержали выпуск второго альбома, который был записан в 1998 году.

Тогда же Александр Самсонов поступил на факультет языка и культуры Якутского государственного университета (ныне Северо-Восточный федеральный университет), но болезнь не позволила выйти на учёбу. В возрасте 20 лет он умер 12 октября в отделении реанимации.

Память о музыканте

Всего он оставил после себя более 30 песен. В честь талантливого земляка в Хангаласском районе каждый год проводится фестиваль песен имени Александра Самсонова и республиканский конкурс авторов-исполнителей на песни Айыы Уола.

Фильм о жизни знаменитого якутского певца. Источник: Кинопоиск

В 2014 году вышел биографический фильм под названием «Айыы Уола» с кадрами реальных записей певца. Роль Самсонова исполнил актер Гаврил Менкяров («Джуллур: Мас-рестлинг», «Вертолет»)

В 2019 году народному певцу Якутии возвели памятник в его родном селе.

Стела-гитара для студгородка Якутска

Многие поклонники до сих пор слушают его песни. Мама поистине народного артиста Марфа Самсонова мечтает увидеть памятник своему сыну в студгородке Якутска, где началась его музыкальная карьера.

– Мой сын состоялся как певец в Якутске. Моя мечта – создать ему сквер со стелой. Он поступил в университет, но не смог доучится и покинул этот мир. И я очень рада если сквер появится на территории университета. Надеюсь, мне помогут в постройке сквера. Представляю, как там будет собираться молодежь. Прошло 25 лет, как его не стало, а его до сих пор помнят. В надежде, что его будут помнить еще долгие годы, хочу построить сквер, – прокомментировала Марфа Самсонова.

Сквер со стелой планируется установить возле дома 33/1 по улице Ойунского. Фото: 2ГИС

Эскиз проекта разработал архитектор и скульптор Сергей Лукин. Памятник представляет собой 5-метровую в виде гитары – любимого инструмента Александра Самсонова. На ней изображен и сам певец в своем концертном костюме с поднятыми вверх руками. Также на стеле можно прочитать слова из песни «Сардаана сибэкки».

Специалисты Центра компетенций ознакомились с проектом и планируют помочь в его реализации.

– В этом году проект сквера с памятником будет участвовать в конкурсе программы местных инициатив. В случае победы и получении финансирования, проект будет реализован уже в следующем году.

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