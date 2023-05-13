В Якутии запустят производство фудтраков, домов на колесах и катамаранов

В Якутии откроется производство фудтраков и катамаранов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Якутии акционерная компания «Осуохай» наладит производство фудтраков и катамаранов для бизнеса и частных клиентов, сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

В год новый резидент ТОР «Якутия» планирует выпускать 24 автоприцепа для приготовления и продажи готовой еды, 30 катамаранов и 12 мобильных конструкций. Запуск предприятия намечен на второй квартал 2023 года.

Суда для водных прогулок будут строиться из композитных материалов и оснащаться электродвигателями, рассказал генеральный директор ООО «АК «Осуохай» Денис Савостин. Все они будут оборудованы плоской палубой и иметь достаточное время автономной работы. У клиентов будет возможность выбрать подходящую модификацию.

– Фудтраки будем собирать из машинокомплектов одного из ведущих российских производителей с дальнейшей локализацией производства в Якутии. Они будут иметь полное внутренне оснащение: холодильное оборудование, столешницы, вытяжные зонты, умывальники и прочее, – отметил руководитель компании.

Мобильные офисы и медицинские мобитраки площадью до 20 кв. м. могут заинтересовать малый и средний бизнес не только Якутии, но и всего Дальнего Востока. Дома на колесах частные лица, любящие путешествия в комфорте.

В инвестпроект будут вложены 21,6 млн рублей и созданы 12 новых рабочих мест. Предполагается максимально задействовать в производстве продукцию и материалы других резидентов ТОР «Якутия».

Кроме того, что на территории опережающего развития новый резидент сможет льготно арендовать здание со всей необходимой инфраструктурой, но пользоваться значительными налоговыми льготами и административными преференциями, отметил директор КРДВ Якутия Дмитрий Борисов.

Резиденты ТОР «Якутия» реализуют 44 проекта по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Фактически бизнес вложил в экономику региона около 6 миллиардов рублей, создал более 800 рабочих мест. В работу введены 15 проектов.

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