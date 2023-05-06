Стало известно имя вероятного победителя Игр Дыгына в 2023 году

Фото: exo-ykt.ru

В пятницу, 5 мая, определились последние участники Игр Дыгына в этом году. Все 12 хосунов собрались, и летом на Ысыахе Туймаады в местности Ус Хатын они будут биться за звание самого сильного, быстрого и ловкого.

Кто же станет лучшим из лучших?

Редакция «КП — Якутия» собрала данные на всех участников: сколько оборотов они делают на вертушке, за сколько пробегают 400 метров и т.д. И на их основе составила прогноз, кто может стать чемпионом в этом году.

Показатели 11 участников мы взяли из протоколов отборочных турниров на Игры. Сложнее всего оказалось с победителем прошлого года Алексеем Уваровским: как чемпион он сразу получил путевку и не участвовал в отборочных соревнованиях. Поэтому в его случае использовались показатели с прошлогодних Игр.

Мы сравнили все цифры и распределили места в четырех категориях: прыжки, вертушка, стрельба из лука, бег и перетаскивание камня. При этом в беге выявилась существенная разница во времени, за которое спортсмены пробегали 400 метров в манеже на отборочных и в Ус Хатыне (время указано в скобках). Поэтому мы присудили Уваровскому, который не бежал в манеже, третье место, так как в прошлом году он уступил Петру Прудецкому, но опередил Николая Обоева.

С мас-рестлингом и хапсагаем, конечно, тоже все непросто. Так что здесь мы просто указали места, которые спортсмены заняли на отборочных (и на прошлых Играх для Уваровского).

Итак, представляем вам нашу таблицу.

Фото: KP.RU

Как видим, больше всего шансов на победу у прошлогоднего чемпиона Алексея Уваровского. Насколько верен прогноз, станет известно уже в конце июня на Ысыахе Туймаады.

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