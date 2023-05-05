Якутский криминальный авторитет с подельниками попытались обжаловать приговор за похищение и избиение человека до смерти

Похитившие и жестоко избившие до смерти человека по поручению якутского криминального авторитета подали апелляцию на суровый приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пятый апелляционный суд Новосибирск рассмотрел дело Прокопия Тимофеева, также известного как Прошка Сунтарский, и его подельников, осужденных за особо тяжкие преступления, сообщает Верховный суд Якутии.

В сентябре 2019 года на федеральной трассе «Вилюй» трое мужчин догнали такси, в котором ехал Максим Абакумов по кличке Дикий Макс. Силой вытащили и посадили его в другую машину и увезли на территорию заброшенной скотобойни. Там Прошка Сунтарский предложил избить потерпевшего. В общей сложности ему нанесли не менее 157 ударов руками, ногами, а также деревянной палкой, проволокой и металлической трубой.

От полученных травм он скончался. Свои действия они объяснили местью за друга. Подробнее об этом деле читайте по ссылке.

Присяжные признали троих виновными в похищении и причинении тяжкого вреда, повлекшего по неосторожности смерть. Того, кто согласился на своей машине перевезти жертву к месту расправы, обвинен в пособничестве преступлению. Прокопия Тимофеева обвинили в подстрекательстве, а также в том, что имел высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Верховный суд Якутия приговорил всю банду к различным срокам наказания – от 8,6 до 20 лет лишения свободы.

Осужденные и адвокаты попытались оспорить это решение. Коллегия Пятого апелляционного суда оставила приговор без изменения.

Кроме того, вступили в силу частные постановления Верховного суда Якутии в отношении адвокатов, которые неоднократно опаздывали и не являлись в судебное заседание.

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Речь идет о 36-летнем Прокопии Тимофееве, также известном как Прошка Сунтарский (подробнее)

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