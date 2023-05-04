«Победу посвящаю родителям». Ксения Беркут из Якутска заняла первое место во Всероссийской олимпиаде школьников по истории

Победительница ВОШ по истории Ксения Беркут из Якутска. Фото: Малая академия наук Якутии

Завершился крупнейший предметный конкурс в России, призерами которого стали 6 школьников Якутии, сообщает Малая академия наук республики.

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников участвовали 24 ученика из Якутии. Они продемонстрировали свои знания по 22 предметам.

По истории победу одержала стала 11-классница Якутского городского лицея Ксения Беркут. Как призналась девушка, к финалу она готовилась долго, как на дополнительных занятиях, так и самостоятельно вместе со своей мамой Татьяной Микольчук, которая работает учительница.

– На олимпиаде всегда бывает сложно, однако были и относительно простые задания. Хочу сказать, что это для меня большой опыт, победу посвящаю своим родителям. Благодарю их, учителей, и конечно же, Малую академию наук, – сказала Ксения Беркут.

Айтал Захаров из Якутска второй год подряд входит в число лучших школьников России. Фото: Малая академия наук Якутии

Ученик 11 класса Физико-технического лицея Якутска Айтал Захаров второй год подряд входит в число лучших по географии.

– В этом году олимпиада проходила в городе Нижний Новгород. Считаю, что достойно выступил. Весь год упорно занимался, спасибо лучшему учителю Леониду Владимировичу Подвигину, директору нашего лицея Александре Максимовне Соловьевой. Всегда чувствую поддержку одноклассников, учителей, родной школы, Малой академии наук, – отметил он.

Призеры ВОШ из Якутии. Фото: Малая академия наук Якутии

Также в число призеров вошли Аделина Гукасова из школы №30 Якутска по предмету «Искусство, мировая художественная культура», лучшими по физкультуре стали Георгина Тарская из Якутской городской национальной гимназии и Виктория Бондаренко из Информационно-технологического лицея №24 города Нерюнгри.

По технологии в число лучших вошла Ольга Акимова из школы №4 Ленска, по биологии – Елена Требина из Специализированного университетского научного центра при СВФУ.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников имеют право поступить в вуз по соответствующему направлению без экзаменов. Кроме того, у ребят есть возможность подать заявку на грант президента России.

Справка «КП»:

Всероссийская олимпиада школьников – самая массовая по охвату предметная олимпиада, которая проводится в 4 этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Принять участие в ней может любой ученик 5-11-х классов, каждый год в ВОШ участвует около 6 миллионов человек.

Оператором Всероссийской олимпиады школьников в Якутии выступает Малая академия наук республики в качестве регионального центра выявления и поддержки одаренных детей, созданный в 2018 году по модели образовательного центра «Сириус» в Сочи.

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