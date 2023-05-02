«Зигзаг неудачи». В парке Якутска два посетителя застряли на аттракционе

Фото: KP.RU

2 мая в городском парке культуры и отдыха случилось происшествие на аттракционе «Зигзаг» – двое посетителей застряли на высоте. Когда работники поняли, что с работой механизма что-то не так, они попытались вызволить посетителей. Но вытащить сразу удалось не всех.

Работник попытался исправить механизм, но не получилось. Фото: KP.RU

По неподтвержденным данным, причиной поломки механизма стали проблемы с тормозной жидкостью. Работник полез наверх и пытался запустить машину, но тщетно. В плену «Зигзага», на высоте оказались мужчина и девочка.

Прибыли экстренные службы. Фото: KP.RU

Пришлось вызывать экстренные службы: прибыли сотрудники МЧС, скорая, пожарные и спасатели. Они разобрали заборчик возле аттракциона, зацепили тросом кабинку и опустили ее к земле. Застрявшие посетители в итоге просидели больше часа. Кстати, застрявшие мужчина и девочка оказались не родственниками и не отцом с дочерью, а случайными товарищами по несчастью. Как проходила операция по спасению можно посмотреть на этом видео.

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