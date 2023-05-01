Все о детском отдыхе в лагерях Якутска в 2023 году: как записать ребенка через Госуслуги и актуальные цены путевок

Началась выдача направлений в детские лагеря Якутска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 мая открылась запись в детские лагеря. В 2023 году появилась возможность получить направление на портале Госуслуг, сообщает Управление образования Якутска.

Как записать ребенка в летний лагерь в Якутске

Новые правила регистрации детей от 6,5 до 17 лет в лагеря касаются не только загородных стационарных баз отдыха, но и остальных: дневного пребывания, трудовых, палаточных. Записать ребенка в лагерь можно двумя способами:

- Электронно через портал Госуслуг по ссылке.

- Лично, то есть, как обычно, обратившись в образовательное учреждение.

Чтобы получить направление на отдых, требуется предоставить всего два документа: заявление родителя (законного представителя) и копия паспорта заявителя.

Смены в крупнейших детских загородных лагерях Якутска. Источник: Управление образования Якутска

К сведению, со 2 мая по техническим причинам прием заявлений в следующие лагеря будет производиться только в школах: «Звездочки» школа №1; «Исток» школа №10; «Радуга» школа №16; «Дружба» школа №20; «Калейдоскоп» школа №21; «Надежда» школа №23; «Планета радости» школа № 27; «Дружба» школа №31; «Белый стерх» школа №33; «Островок детства» школа №36; «Дети БИММ» Мархинская школа №1; «Кустук» ЯГНГ.

При устранении технических причин появится возможность подать в режиме онлайн.

Сколько стоит детский отдых в Якутске

Стоимость путевки в детские загородные лагеря обойдется от 35 тысяч до 45 тысяч рублей.

Предусмотрена компенсация в размере 15 813 рублей за счет субсидии из республиканского бюджета. Родители должны будут оплатить разницу от стоимости путевки.

Бесплатными являются все лагеря с дневным пребыванием детей, а также трудовые и палаточные, которые открываются на базе школ.

Ответы на другие вопросы, касающиеся детского отдыха

Для приема в лагерь прописка нужна?

На отдых в муниципальные оздоровительные лагеря могут быть направлены дети в возрасте от 6,5 до 17 лет включительно, проживающие или являющиеся обучающимися муниципальных образовательных организаций городского округа «город Якутск»

В этом году Кэшбэк в загородные лагеря будет или нет?

В этом году Федеральная программа «Туристический кэшбэк» не работает

В реестре лагерей на Госуслугах не могу найти выбранный лагерь?

В реестре лагерей обнаружились технические ошибки , которые переданы оператору системы, после исправления ошибок подача заявления электронно заработает.

Более подробную информацию по летнему отдыху детей можно найти на официальном сайте Управления образования или в соцсетях ведомства. yaguo.ru в социальных сетях.

Телефон отдела воспитания и дополнительного образования УО: 8(4112)40-03-45 ( в рабочие дни).

Полный реестр муниципальных организаций отдыха детей Якутска можно найти по ссылке.

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