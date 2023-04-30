«В далёкой-далёкой Галактике». В Москве открылась выставка работ якутского косплеера Айаала Федорова

Якутский мастер косплея Айаал Федоров представил в Москве внушительную коллекцию фигур героев из "Звездных войн". Фото: из соцсетей

Дать пять Дарту Вейдеру, прикоснуться к принцессе Лее и почувствовать себя пилотом звездолета – все это возможно сегодня в Москве, сообщает администрация ВДНХ. Здесь открылась выставка работ косплеера из Якутии Айаала Федорова.

Кто такой Айаал Федоров

Этот простой паренек, который безумно любит вселенную «Звездных войн», стал знаменит, когда в 2021 году соорудил точную копию корабля из сериала «Мандалорец». Правда, судьба экспоната была трагична, спустя всего месяц после установки в одном из парков Якутска его снесло сильным ветром, и он был разбит в щепки

Доспехи Мандалорца и оба корабля выполнены командой Айаала Федорова. Фото: из соцсетей

Это происшествие не сломило Айаала Федорова, и вскоре он со своей командой представил новое творение – звездолет Люка Скайуокера. Работы, которые выпускает его мастерская, поражают детализацией и вниманием к каждой мелочи, за что заслужили признание со стороны фанатов.

Как штурмовики шагнули в московскую реальность

Весной этого года Айаал на время исчез из соцсетей, а когда вновь начал публиковать свои работы, оказалось, что он в Москве. До последнего мастер косплея скрывал истинную причину своего пребывания в столице страны. На днях эта тайна была раскрыта, как выяснилось, он кропотливо готовил новые экспонаты для выставки на ВДНХ.

– Впервые в России — масштабный, не имеющий аналогов проект, который перенесет посетителей в атмосферу межгалактических путешествий. На экспозиции представлено более 200 экспонатов, среди которых аниматронные представители инопланетных рас, космическая техника, полномасштабные инсталляции-реконструкции миров, а также галерея костюмов культовой киносаги, – сообщается на сайте ВДНХ.

В павильоне №21 героев Джорджа Лукаса и не только можно увидеть на двух этажах. Вся экспозиция поделена на 16 тематических зон, погружающих гостей в различные сцены из киносаги. Разобраться во всем и погрузиться в удивительный мир «Звездных войн» можно как с экскурсоводом, так и с бесплатным аудиогидом. Цена билета от 900 до 1300 рублей.

Выставка проходит в павильоне №21. Фото: vdnh.ru

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