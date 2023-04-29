Какую зарплату получали директора муниципальных предприятий в Якутске в 2022 году

Фото: KP.RU

На сайте мэрии Якутска опубликована среднемесячная зарплата руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий за 2022 год.

«КП – Якутия» составила топ-5 самых высокооплачиваемых муниципальных чиновников Якутска. Отметим, что пока не опубликованы данные главы города и его заместителей. Рейтинг составлен по возрастанию.

На пятом месте расположился заместитель руководителя МКУ «Аппарат Департамента градостроительства» Иван Гуляев с зарплатой 205 712 рублей (в 2021 году он получал 171 356 рублей). Интересно, что не указан заработок руководителя Аппарата Департамента градостроительства. А зарплата другого зама Любовь Башуровой намного меньше – 130 тысяч.

Директору МБУ «Главное архитектурно-планировочное управление» Анатолию Васильеву присуждаем четвертое место. В 2021 году он получал 171 941 рублей, а через год уже – 213 223 рублей.

Директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов, на которого возложена ответственная задача ремонта дорог, вошел в тройку чиновников с самой высокой зарплатой с доходом – 225 934 рублей (ранее 199 176 рублей).

Директор МКУ «Главстрой» Алексей Варламов. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Серебро» нашего рейтинга достается директору МУП «Жилкомсервис» Юрию Спиридонову со среднемесячной зарплатой в 230 260 рублей. В 2021 году эту должность занимал Дмитрий Аммосов с доходом 158 000 рублей.

Директор МУП «Жилкомсервис» Юрий Спиридонов. Фото: Якутия.Инфо

И наконец, лидером рейтинга стала директор МАУ «Центр культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина» Евдокия Винокурова. В 2021 году она получала 238 776 рублей, а через год уже 283 122 рублей. Такая зарплата будет повыше, чем у иных министров или зампредов правительства республики.

Директор Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина Евдокия Винокурова. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Исходя из рейтинга, можно подумать, что все муниципальные чиновники купаются в деньгах, но это далеко не так. Ведь указана только зарплата руководителей и их замов, а средние муниципальные служащие получают намного меньше.

Меньше всего получают заместители руководителей в городских Управах. Смотрите сами (рейтинг составлен по убыванию):

– замруководителя «Управы Губинского округа» Александра Зайко – 63 329 рублей;

– замруководителя «Управы Автодорожного округа» Сардана Васильева – 61 733 рублей;

– заместитель гендиректора МУП «Аптеки» Михаил Кардашевский – 61 389 рублей;

– замруководителя «Управа Промышленного округа» Рита Якушева – 52 811 рублей;

– замруководителя «Управы Автодорожного округа» Станислав Федоров – 19 442 (!) рублей.

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